به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر نیرو در استان، اظهار کرد: در جریان سفر وزیر نیرو به کرمانشاه، دستورات ویژه‌ای برای پیگیری و اجرای تعدادی از طرح‌های مهم استان صادر شد که می‌تواند روند اجرای این پروژه‌ها را شتاب ببخشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، آغاز عملیات اجرایی سد «عباس» است که وزیر نیرو شب گذشته در این خصوص دستور لازم را صادر کردند و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح باشیم.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تکمیل شبکه انتقال سد آناهیتا نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید وزیر نیرو بود که در مراسم آبگیری این سد بر ضرورت تکمیل شبکه انتقال آن تأکید و دستور لازم برای پیگیری این موضوع صادر شد.

حبیبی همچنین به موضوع توسعه فازهای بعدی نیروگاه «فرآ» اشاره کرد و گفت: توسعه فازهای بعدی این نیروگاه نیز مورد تأکید وزیر نیرو قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت مرز خسروی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های آن، بیان کرد: موضوع صدور مجوز کارخانه آب‌شیرین‌کن در مرز خسروی نیز در جریان سفر وزیر نیرو مورد توجه قرار گرفت و شب گذشته در سرپل‌ذهاب دستور لازم برای پیگیری این موضوع صادر شد.

تأمین آب سومار و بازارچه مرزی در دستور کار

استاندار کرمانشاه در ادامه به تأمین آب شرب سومار اشاره کرد و افزود: موضوع تأمین آب شرب سومار، بازارچه مرزی سومار و همچنین سد شرفشاه نیز از دیگر مطالبات استان بود که دستورات لازم برای آنها صادر شد.

وی با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار برای روستاها و شهرهای استان از مطالبات جدی مدیریت استان است، گفت: در این زمینه نیز تأکیدات لازم مطرح شد و دستور داده شد برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و اقدامات لازم توسط بخش‌های مختلف انجام شود.

حبیبی ضمن قدردانی از وزیر نیرو برای توجه به مطالبات استان، تصریح کرد: از جناب آقای وزیر بابت این دستورات و نگاه ویژه به مسائل استان کرمانشاه صمیمانه سپاسگزارم و امیدواریم این دستورات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود.

درخواست تکمیل سامانه گرمسیری و اجرای سامانه سردسیری

وی در ادامه با اشاره به سامانه گرمسیری گفت: یکی دیگر از درخواست‌های استان، تکمیل سامانه گرمسیری است؛ جناب آقای وزیر، شخص جنابعالی آغازکننده این سامانه بودید و امیدواریم با تدبیر و دستان جنابعالی، تکمیل‌کننده این سامانه نیز باشید.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت سامانه سردسیری برای تأمین آب شرب کرمانشاه، اظهار کرد: اجرای سامانه سردسیری به منظور تأمین آب شرب کلان‌شهر کرمانشاه یکی از مطالبات جدی استان است.

وی افزود: درخواست اجرای این سامانه در مصوبات سفر جناب آقای دکتر پزشکیان نیز مطرح شده و بنا بود موضوع در شورای عالی آب مطرح شود؛ بنابراین انتظار داریم وزیر نیرو در این زمینه نیز دستور ویژه صادر کنند تا روند اجرای طرح شتاب بگیرد.

ضرورت تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه

حبیبی در ادامه به وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه با ظرفیت پوشش حدود ۴۰۰ هزار نفر، یکی از طرح‌های ضروری برای مرکز استان است و تکمیل و عملیاتی شدن آن ضرورت دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با دستور وزیر نیرو، روند اجرای این پروژه نیز با سرعت بیشتری دنبال شود و مردم شهر کرمانشاه هرچه سریع‌تر از آثار و مزایای اجرای آن بهره‌مند شوند.