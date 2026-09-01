به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل در جلسه توجیهی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مهم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه جدی به جامعه ایثارگری و ارائه خدمات مطلوب به این قشر است.

وی افزود: در مراجعات ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود که برخی از آنان اطلاع کافی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران ندارند و در این زمینه نقش مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌ها بسیار مهم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ادامه داد: مشاوران باید جلسات مستمر در مجموعه‌های خود برگزار کنند و ضمن اطلاع‌رسانی درباره قوانین و خدمات، زمینه طرح، پیگیری و رفع مطالبات ایثارگران را فراهم آورند.

قویدل بر ضرورت تکریم جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مسئولان دستگاه‌ها باید با توجه به مناسبت‌هایی مانند روز جانباز و سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، از ایثارگران شاغل در مجموعه خود دعوت و از آنان تجلیل کنند.

وی همچنین بر تداوم برگزاری میزهای خدمت ویژه ایثارگران تأکید کرد و افزود: در نیمه نخست سال، میز خدمت در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و ایثارگران توانستند مطالبات و مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند که این روند باید ادامه داشته باشد.

جلسات مشاوران ایثارگران باید خروجی مشخص داشته باشد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین خواستار برگزاری منظم و ماهانه جلسات مشاوران امور ایثارگران شد و تصریح کرد: این جلسات باید به صورت مستمر و به میزبانی یکی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شود و هر جلسه نیز باید خروجی مشخص و مؤثر داشته باشد.

قویدل خاطرنشان کرد: مشاوران امور ایثارگران باید با قوانین جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند به پرسش‌ها و مطالبات جامعه ایثارگری پاسخ‌های دقیق، منطقی و کارشناسی ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات ایثارگران گفت: یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ایثارگری، نحوه دریافت خدمات درمانی است و باید فرآیند دریافت این خدمات برای ایثارگران تسهیل شود.

قویدل افزود: مشاوران باید با پیگیری مستمر مسائل ایثارگران، نقش مؤثری در حل مشکلات این جامعه داشته باشند و اطلاعات خود را در حوزه قوانین و خدمات به‌روز کنند.

در ادامه این جلسه، فاطمه نسخه‌چی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین درباره فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بنیاد مطالبی ارائه کرد و رؤسای ادارات آموزش، فرهنگی و تشکل‌های بنیاد نیز برنامه‌ها و اقدامات حوزه‌های مسئولیت خود را تشریح کردند.

در پایان این نشست، مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین پرسش‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مسئولان حاضر به سؤالات آنان پاسخ دادند.