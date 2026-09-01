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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌ها ضروری است

نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌ها ضروری است

قزوین- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بر ضرورت فعالیت مستمر مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌پناه قویدل در جلسه توجیهی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مهم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه جدی به جامعه ایثارگری و ارائه خدمات مطلوب به این قشر است.

وی افزود: در مراجعات ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود که برخی از آنان اطلاع کافی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران ندارند و در این زمینه نقش مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌ها بسیار مهم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ادامه داد: مشاوران باید جلسات مستمر در مجموعه‌های خود برگزار کنند و ضمن اطلاع‌رسانی درباره قوانین و خدمات، زمینه طرح، پیگیری و رفع مطالبات ایثارگران را فراهم آورند.

قویدل بر ضرورت تکریم جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مسئولان دستگاه‌ها باید با توجه به مناسبت‌هایی مانند روز جانباز و سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، از ایثارگران شاغل در مجموعه خود دعوت و از آنان تجلیل کنند.

وی همچنین بر تداوم برگزاری میزهای خدمت ویژه ایثارگران تأکید کرد و افزود: در نیمه نخست سال، میز خدمت در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و ایثارگران توانستند مطالبات و مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند که این روند باید ادامه داشته باشد.

جلسات مشاوران ایثارگران باید خروجی مشخص داشته باشد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین خواستار برگزاری منظم و ماهانه جلسات مشاوران امور ایثارگران شد و تصریح کرد: این جلسات باید به صورت مستمر و به میزبانی یکی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شود و هر جلسه نیز باید خروجی مشخص و مؤثر داشته باشد.

قویدل خاطرنشان کرد: مشاوران امور ایثارگران باید با قوانین جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند به پرسش‌ها و مطالبات جامعه ایثارگری پاسخ‌های دقیق، منطقی و کارشناسی ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات ایثارگران گفت: یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ایثارگری، نحوه دریافت خدمات درمانی است و باید فرآیند دریافت این خدمات برای ایثارگران تسهیل شود.

قویدل افزود: مشاوران باید با پیگیری مستمر مسائل ایثارگران، نقش مؤثری در حل مشکلات این جامعه داشته باشند و اطلاعات خود را در حوزه قوانین و خدمات به‌روز کنند.

در ادامه این جلسه، فاطمه نسخه‌چی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین درباره فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بنیاد مطالبی ارائه کرد و رؤسای ادارات آموزش، فرهنگی و تشکل‌های بنیاد نیز برنامه‌ها و اقدامات حوزه‌های مسئولیت خود را تشریح کردند.

در پایان این نشست، مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین پرسش‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مسئولان حاضر به سؤالات آنان پاسخ دادند.

کد مطلب 6934399

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