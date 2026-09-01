امام جمعه قزوین: در برابر هجمه دشمن به فرهنگ ملی و دینی ایستادگی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: مسئله عفاف و حجاب از جمله موضوعاتی است که دشمن روی آن طمع کرده تا بتواند از این محور به ملت عزیز، کشور و نظام آسیب وارد کند.

وی افزود: باید در برابر این هجمه دشمن ایستادگی کنیم و نسبت به این مسئله اهتمام و دغدغه بیشتری داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: تقریباً هر شبی که در میان مردم حضور پیدا می‌کنم، چند نفر درباره این موضوع به بنده مراجعه کرده و درخواست اقدام و واکنش مناسب دارند.

مظفری بیان کرد: در استان قزوین با همراهی و همدلی مسئولان و مردم گام‌هایی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم بتوانیم در حد توان به وظیفه خود عمل کنیم، اما انتظار مردم این است که در سطح کشور نیز اهتمام و توجه مسئولان به این موضوع را بیش از گذشته در گفتار و رفتار، سخن و عمل مشاهده کنند.

وی با تأکید بر دلبستگی مردم ایران به فرهنگ ملی و دینی خود گفت: مردم ما به فرهنگ ملی و دینی خود دلبسته هستند و باید از این فرهنگ صیانت شود.

امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه پوشش در فرهنگ ایرانی افزود: همان‌طور که در خطبه‌های نماز جمعه نیز بیان کردم، چادر پیش از آنکه حجاب اسلامی باشد، بخشی از حجاب و پوشش ملی ایرانیان است و گذشتگان ما حتی پیش از اسلام نیز پوشش مناسبی داشتند.

مظفری خاطرنشان کرد: در شرایطی که با دشمن مواجه هستیم، باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشیم و دستگاه‌ها و نهادهایی که در زمینه عفاف و حجاب وظایفی بر عهده دارند، به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده اقدامات در حوزه عفاف و حجاب باید فرهنگی باشد، تصریح کرد: نهادهای فرهنگی و بیش از ۲۰ دستگاهی که در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، باید مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: در کنار اقدامات فرهنگی، برای درصد بسیار اندکی که نیازمند برخوردهای امنیتی و انتظامی هستند نیز باید اقدامات لازم انجام شود، چراکه این افراد در اقلیت قرار دارند.

مظفری در پایان تأکید کرد: باید از فرهنگ ملی و دینی خود در حوزه عفاف و حجاب حراست کنیم تا ملت عزیز و نظام جمهوری اسلامی از این ناحیه دچار آسیب نشوند.