به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دایی دایی بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن استان قزوین ۲۶ هزار و ۲۴۳ متقاضی مؤثر شناسایی شده که از این تعداد ۲۳ هزار و ۹۲۳ واحد در قالب انبوهسازی و ۲ هزار و ۳۲۰ واحد نیز در قالب سایر شیوههای ساخت در حال اجراست.
وی افزود: مجموع پروژههای نهضت ملی مسکن استان در زمینی به مساحت ۴۹۲ هکتار و با زیربنای حدود ۲.۷ میلیون مترمربع در حال اجراست و تمامی واحدهای در حال ساخت دارای پروانه ساختمانی بوده و قراردادهای بانکی آنها نیز تأمین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن استان به حدود ۸۴ درصد رسیده است.
دایی دایی با اشاره به روند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: تا شهریورماه سال گذشته ۲۳ واحد افتتاح شده بود و در شهریورماه سال گذشته نیز ۴ هزار و ۹۷۲ واحد انبوهسازی با حضور رئیسجمهور افتتاح و به متقاضیان تحویل شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال نیز برنامهریزی برای تحویل ۶ هزار واحد تا پایان سال در دست اجراست که در صورت تحقق، شاهد جهش قابل توجهی در روند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین خدمات مورد نیاز پروژههای مسکن گفت: ساخت ۱۴ مدرسه با همکاری ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و ۱۳۹ واحد تجاری نیز در پروژههای مسکن در دست اجراست.
وی افزود: در حوزه آمادهسازی اراضی نیز ۷۵۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی، ۲۸ هزار متر طول جدولگذاری، ۶۵ هزار مترمکعب اجرای اساس و ۳۱ هزار تن آسفالت انجام شده است.
دایی دایی ادامه داد: برای بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی هزینه انشعابات پرداخت شده که ارزش آن بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: در تأمین شبکههای زیربنایی نیز سهم دستگاههای خدماترسان در حال تأمین است و اقدامات انجامشده در حوزه آب و برق موجب پیشرفت پروژههای مسکن شده است.
تأمین زمین برای بیش از ۵ هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار خانوار مشمول این قانون در استان تأمین زمین شدهاند که ۴ هزار و ۶۰۰ خانوار از طریق اراضی شهری و ۵۳۰ خانوار نیز از طریق اراضی روستایی صاحب زمین شدهاند.
وی افزود: حدود ۲ هزار و ۸۷۹ خانوار همچنان در انتظار تأمین زمین هستند که برای تأمین زمین مورد نیاز آنها نیز برنامهریزی شده است.
دایی دایی گفت: در قالب الحاق اراضی روستاها و با همکاری بنیاد مسکن، تأمین حدود ۳ هزار قطعه زمین برای این خانوارها در دست پیگیری است.
وی با اشاره به روند شتاب گرفتن تأمین زمین برای مشمولان قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: از زمان ابلاغ قانون در سال ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۳، برای یک هزار و ۲۹۱ خانوار تأمین زمین انجام شده بود، اما از دیماه ۱۴۰۳ تاکنون این رقم به ۵ هزار و ۱۳۰ خانوار رسیده که بیانگر رشد قابل توجه عملکرد استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین همچنین از افزایش عملکرد استان در تأمین زمین برای مسکن محرومان و اقشار ویژه خبر داد و گفت: در حوزه مسکن محرومان، عملکرد تأمین زمین استان از ابتدای اجرای طرح تاکنون به بیش از ۵۴۰ واحد رسیده و رشد حدود ۳.۵ برابری داشته است.
وی اضافه کرد: در حوزه اقشار ویژه نیز عملکرد استان از ۳۰ واحد تا دیماه ۱۴۰۳ به ۳۸۹ واحد از دیماه ۱۴۰۳ تاکنون افزایش یافته که رشد ۱۳ برابری را نشان میدهد.
بازنگری طرحهای جامع ۲۲ شهر قزوین
دایی دایی در ادامه با اشاره به طرحهای توسعه و عمران شهری استان گفت: از مجموع ۲۸ شهر استان، ۲۴ شهر دارای طرح جامع و تفصیلی هستند و برای چهار شهر نیز طرح هادی شهری تهیه شده است.
وی افزود: بازنگری طرح جامع ۲۲ شهر در دست اجراست و برای ۲۰ شهر نیز قرارداد نقشهبرداری منعقد شده و عملیات آن در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده، اعتبارات ملی و استانی حوزه طرحهای توسعه و عمران شهری افزایش قابل توجهی داشته است.
وی همچنین درباره بازآفرینی شهری گفت: مطالعات بازآفرینی ۲۱ شهر از مجموع ۲۸ شهر استان به تصویب رسیده و این مطالعات حدود ۲ هزار و ۶۳۹ هکتار از محدودههای هدف بازآفرینی را شامل میشود.
قزوین در ارزیابی عملکرد وزارت راه رتبه برتر کشور را کسب کرد
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: قزوین در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن، رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
وی افزود: در ارزیابی حوزه شهرسازی، معماری و برنامههای اجرایی سازمان ملی نیز استان قزوین رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
دایی دایی این دستاوردها را حاصل تلاش مجموعه کارگران، مهندسان، پیمانکاران، مشاوران و دستگاههای خدماترسان دانست و از همکاری آنان قدردانی کرد.
وی همچنین از حمایتهای استاندار قزوین در پیشبرد طرحهای حوزه مسکن و شهرسازی تشکر کرد و گفت: تشکیل شورای مسکن، بازدیدهای میدانی و پیگیریهای مستمر استاندار موجب شد روند اجرای پروژهها با جدیت بیشتری دنبال شود.
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