به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی با فرمانده انتظامی تنگستان که با هدف هم‌افزایی و ارتقای ضریب امنیت عمومی برگزار شد، به بررسی چالش‌های امنیتی و راهکارهای پیشگیرانه در سطح بخش دلوار پرداخت.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار، ضمن تأکید بر اهمیت نقش نیروهای مسلح در حفظ آرامش و آسایش مردم، بر تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه سپاه و فراجا در تمامی عرصه‌ها در بخش دلوار تأکید کرد.

سرهنگ رضایی‌نژاد در این نشست ضمن اشاره به ثمرات وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح، اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که در سایه تعامل سازنده و وحدت عملیاتی میان بسیج، سپاه و نیروی انتظامی، بسترهای بروز ناهنجاری‌ها به حداقل رسیده است.

وی تصریح کرد: این همدلی و هم‌پوشانی توانسته است در عرصه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی، نتایج ملموسی از جمله کاهش محسوس آمار جرایم در سطح بخش دلوار را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت هوشیاری در برابر تهدیدات نوین، افزود: نیروهای سپاه و فراجا با تکیه بر اطلاعات دقیق و اشراف عملیاتی، اجازه هیچ‌گونه تعرضی به امنیت و آرامش مردم را نخواهند داد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان، نیز ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی‌های سپاه امام حسین ع) در کمک به تأمین امنیت بخش دلوار، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بسیج تأکید کرد.

سرهنگ نیکوکار گفت: هم‌افزایی میان جوانان بسیج و نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف، از جمله مأموریت‌های پیشگیرانه عملیاتی و اطلاعاتی، بستری را فراهم آورده که هرگونه فعالیت ناهنجار پیش از وقوع، شناسایی و مدیریت شده و ضامن امنیت پایدار در سطح بخش دلوار گردد.