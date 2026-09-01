به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاحیه بیست‌وپنجمین اردوی ملی دانش‌آموزان عشایر در شهر ابریشم استان اصفهان با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان عشایر سراسر کشور اظهار کرد: برگزاری چنین اردوهایی در آستانه سال تحصیلی و در شرایط سخت کشور، نشان‌دهنده اهمیت ویژه موضوع عشایر است.

وی افزود: ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا آنچه مورد نیاز دانش‌آموزان عشایر در حوزه آموزش است، با اولویت در اختیارشان قرار گیرد. این وظیفه ماست و به آن افتخار می‌کنیم. استاد بهمن‌بیگی بنیان‌گذار آموزش عشایر بود و اقدامات بی‌نظیر و ماندگاری انجام داد که ما این درس را از مکتب اسلام و بزرگان دین گرفته‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مهم‌تر از عدالت آموزشی، فرهنگ اصیل جامعه ماست که بخش مهمی از آن را فرهنگ عشایر تشکیل می‌دهد. ایمان قوی، مردانگی، جد و جهد، تلاش، کوشش، تحرک، پویایی، سحرخیزی، شب‌زنده‌داری و قناعت در جامعه عشایری جمع است. یکی از وظایف مهم ما تقویت هویت جامعه عشایری مبتنی بر همین صفات است.

کاظمی گفت: اگر به جامعه عشایری افتخار می‌کنیم، در واقع به فرهنگ اصیل آن در پوشش، همکاری، همدلی و حفاظت از محیط زیست افتخار می‌کنیم. این اردوها می‌تواند رنگین‌کمان فرهنگ‌های مختلف اقوام ایرانی را به نمایش بگذارد و پیام همدلی و وحدت در دفاع از آرمان‌های انقلاب را منتقل کند.

وی خطاب به دانش‌آموزان عشایر توصیه کرد: تنها سرمایه‌ای که می‌توانیم با آن با دنیا رقابت کنیم، استعداد و توانایی خدادادی است. شما در استعداد و توانمندی با دیگران برابرید و هیچ تفاوتی ندارید. هرچه اراده کنید می‌توانید به دست آورید. بهترین عالمان، مدیران و معلمان ما از جامعه عشایری برخاسته‌اند که سخت‌کوشی زندگی را به فضای تحصیل و رشد علمی منتقل کرده‌اند.

کاظمی افزود: ایمان به خدا به‌عنوان راز و رمز موفقیت، در کنار اراده قوی، ما را به اهداف می‌رساند. شما طلایه‌داران هویت ایرانی-اسلامی و فرهنگ غنی ایران هستید.

مراقب جنگ ترکیبی دشمن باشید

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توطئه‌های ۴۶ ساله دشمن پس از انقلاب اسلامی گفت: از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا فتنه‌ها و جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان که پیچیده‌ترین جنگ تاریخ بود، مردم ایران با بصیرت، ایمان و روحیه ایثار طعم شکست را به دشمن چشاندند. یکی از اهداف جنگ رمضان، تجزیه مطلق ایران بود اما زهی خیال باطل.

وی تأکید کرد: دشمن امروز در جنگ ترکیبی پیچیده، اذهان جوانان و نوجوانان را نشانه گرفته است. اگر روزی دستش به این سرزمین برسد، پاره پاره‌اش می‌کند. مراقب باشید، بصیرت خود را افزایش دهید و در مقابل سخن‌پراکنی‌ها و جنگ اقتصادی که تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده، هوشیار باشید.

کاظمی خاطرنشان کرد: ما میراث‌دار خون هزاران شهیدیم و در مقابل خون شهدا و امام شهیدمان مسئولیم. با وحدت و همدلی تا پای جان از آرمان‌های نظام و انقلاب دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دشمن حتی خیال تجاوز به این سرزمین را داشته باشد.