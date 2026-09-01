روایت شهادت از زبان مادران شهدا در نمایش «مهتاب و مین و من»

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانیان، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در شهرکرد در خصوص ساز و کار تولید این اثر هنری با اشاره به اینکه نمایش «مهتاب و مین و من» به عنوان اصلی‌ترین برنامه کنگره ملی شهدای استان با همکاری جمع بسیاری از هنرمندان و به شکل چند رسانه‌ای در حال آماده شدن است، اظهار کرد: نخستین جلسات هماهنگی کنگره به ۲ سال و نیم قبل یعنی اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ و چند روز پیش از شهادت شهید جمهور باز می‌گردد.

نویسنده و کارگردان نمایش «مهتاب و مین و من» با ذکر اینکه وقایع ۲ ساله اخیر باعث تعویق در تدوین و تهیه این اثر هنری شد، ادامه داد: با وجود شرایط سخت کنونی، این نمایش ذیل کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان اجرایی می‌شود و مسئولان و ستاد برگزاری کنگره اجازه ندادند که چراغ این رویداد مهم فرهنگی خاموش شود.

سلیمانیان با تصریح اینکه طرح‌ها و ایده‌های اولیه نمایش در شورای سیاستگذاری مطرح و نگارش آن بر عهده‌ام نهاده شد، بیان کرد: این اثر در چهار مرحله نگارش و بازبینی و تصحیح زیر نظر مسئولان استانی تدوین و نهایی شد و بهمن‌ماه سال گذشته متن نمایش به ستاد ارسال شد که پس از آن، با وقوع جنگ رمضان مرحله پیش‌تولید اثر به تعویق افتاد.

این هنرمند تئاتر استان چهارمحال و بختیاری شرایط امنیتی، تأمین بودجه و مسائلی از این دست را از موانع آغاز تولید اثر دانست و افزود: در نهایت مسئولان تصمیم گرفتند که این اثر تولید شود.

بازنمایی تاریخچه و توانمندی‌های همه مناطق استان

سلیمانیان با تأکید بر اینکه متن نمایش «مهتاب و مین و من» عمدتاً بر حسب یک ایده جمعی نگارش شده و الزاماً ایده شخصی نویسنده نیست، بیان کرد: بازنمایی تاریخچه و توانمندی‌های همه مناطق استان، پرداختن به معرفی استان و پرهیز از پرداختن به منطقه‌ای خاص از جمله رویکردهای مهم در نگارش این اثر بوده است.

وی ادامه داد: اجرای نمایش «مهتاب و مین و من» به صورت چندرسانه‌ای یعنی ترکیبی از تصویر و صدا و تئاتر است اما تلاش داشتیم تا اصالت تئاتر حفظ شود. در این نمایش به مخاطب استان با تمرکز بر قشر خاکستری جامعه توجه و تمرکز ویژه شده است.

سلیمانیان یادآور شد: تلاش داشتیم تا قشر خاکستری بتواند با این اثر ارتباطی ولو مختصر برقرار کند و تماشاگران، پیام ایثار و شهادت را به اطرافیان هم منتقل کنند.

وی با بیان اینکه شکل و محتوای کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری خواه ناخواه تحت تأثیر تجمعات خیابانی مردم مبعوث‌ قرار گرفته است، گفت: نمایش «مهتاب و مین و من» نیز تلاش دارد تا در راستای اهداف این تجمعات پیش برود و این بعثت و مقاومت مردمی به نمایش در بیاید.

کارگردان و نویسنده نمایش «مهتاب و مین و من» استفاده از درونمایه طنز را از دیگر ویژگی‌های این اثر دانست و اظهار کرد: سعی شده تا در بخش‌هایی از نمایش روحیه نشاط اجتماعی را به مخاطبان انتقال دهیم.

بازنمایی بعثت و مقاومت مردمی در نمایش مهتاب، مین و من

سلیمانیان استفاده از ظرفیت قریب به ۱۱۰ هنرمند رشته‌های مختلف هنری در نمایش «مهتاب و مین و من» را مورد اشاره قرار داد و افزود: از هنرمندان بومی و محلی اعم از بازیگران، نویسندگان، شاعران و آهنگسازان و نوازندگان و نیز ظرفیت سربازان یگان‌های رزمی سپاه استان در این نمایش بهره گرفتیم.

این کارگردان و نویسنده تئاتر استان تصریح کرد: این اثر هنری حدوداً ۲.۵ ساعتی با حدود ۶۵ بازیگر اصلی و فرعی عمده آیتم‌های آن سفارش شده و مخاطبان خاص را پای نمایش نگه می‌دارد. وقایع این نمایش سیر تاریخی خاصی ندارد و عمده راویان این نمایش، مادران شهدا از سه مقطع زمانی از بدو اسلام تا کنون هستند.

سلیمانیان بیان کرد: پرچمی در این اثر برافراشته است که از واقعه عاشورا تا عصر کنونی در اهتزاز بوده و ام‌البنین (س) راوی وقایع عصر پیامبر و ائمه (ع)، سردار بی‌بی مریم بختیاری راوی برهه دیگری از تاریخ ایثار و شهادت این مرز و بوم و مادران شهدا راویان عصر حاضر هستند.

یادآور می‌شود، نمایش «مهتاب و مین و من» در ایام برپایی کنگره ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری به مدت ۱۰ شب به روی صحنه می‌رود.