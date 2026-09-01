به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مراسم تقدیر از خبرنگاران، ضمن گرامی داشت یاد شهدا اظهار کرد : با توجه به اینکه هفته دولت و هفته خبرنگار را پشت سر گذاشته‌ایم، یکی از اولویت‌های دولت وفاق ملی، به‌فرمان مقام معظم رهبری و با تأکید رئیس‌جمهور، دغدغه معیشت مردم است. در تمامی جلسات دولت، موضوع معیشت، تأمین کالاهای اساسی و توجه به مسئولیت ما در قبال کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، مورد تأکید قرار دارد و باید برای آسایش و رفاه آنان تلاش کنیم.



وی افزود: افتخار می‌کنیم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با کمک همه دستگاه‌های اجرایی، با وجود اینکه پنجه در پنجه ابرقدرت جهانی و قدرت منطقه انداختیم، هیچ قفسه‌ای خالی نشد و زندگی در جریان بود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت اتفاق افتاد، مسئله کالابرگ و کمک به کاهش اثرات تورم بر مردم بود. تاکنون بیش از ۶۰۰ همت در قالب کالابرگ، بی‌منت به مردم عزیز کشورمان پرداخت شده است. این رقم تقریباً معادل تمام بودجه عمرانی کشور در سال ۴۴ است و امسال نیز بودجه کل عمرانی کشور، یعنی تملک دارایی سرمایه‌ای، حدود ۶۰۰ همت است. با افتخار، ۶۰۰ همت بی‌منت برای کاهش اثرات تورمی به مردم پرداخت کردیم.



وی ادامه داد: تلاش آقای پزشکیان و دولت این است که هم بتوانیم سرعت تورم را کاهش دهیم و هم در صورت تأمین منابع، با کمک بیشتر، به‌خصوص به اقشار آسیب‌پذیر، آثار تورم را کاهش دهیم.



قائم‌پناه با اشاره به موضوع عدالت آموزشی، عنوان کرد: اولویت مهم دیگری که از بدو ورود آقای پزشکیان به دولت مورد توجه قرار گرفت، موضوع عدالت آموزشی است. آموزش یکی از وظایف اصلی هر حاکمیتی است و ایجاد فضاهای آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی با حمایت مردم، به نظر من، یک تحول اساسی بود. اکنون می‌توان با افتخار گفت که در طول دو سال گذشته، تقریباً مدارس کانکسی و کپری و ساخت مدارس سنگی آسیب‌زا از آموزش برچیده شده است.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: ۱۳۰۰۰ کلاس ظرف دو سال تحویل داده می‌شود که ۱۱۰۰۰ کلاس تا الان تحویل داده شده است. این اقدام با حمایت مردم، کمک دولت و اعتمادی که مردم به سخنان آقای پزشکیان داشتند، محقق شده است. نمونه واضح آن، داستان دبستان ش دیواندره است؛ به‌گونه‌ای که این فرهنگ ساری و جاری شده است که فرزندی بر اثر یک حادثه از بین می‌رود و والدین آن، زندگی خود را برای مدرسه اختصاص می‌دهند، در حالی که خودشان در دیواندره مستأجر هستند. این افتخاری است که مردم ایران آفریده‌اند و از نکات قوتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: هوشمندسازی ۵۰۰۰ کلاس نیز از اقدامات مهم دولت است تا این کلاس‌ها دارای تخته هوشمند باشند و دانش‌آموزان بتوانند از تکنولوژی جدید بهره‌مند شوند.



قائم‌پناه اظهار کرد: از اقدامات اساسی که در دولت شکل گرفت، رفع ناترازی انرژی برق بود. در بدو ورود دولت، در ماه باید حدود سه و نیم میلیارد لیتر گازوئیل انبار می‌کردیم، اما در مهرماه، تنها ۸۰۰ میلیون لیتر گازوئیل ماهانه در نیروگاه‌ها داشتیم. در سال ۱۴۰۳، خاموشی خانه‌ها و کارخانه‌ها را شاهد بودیم و شاید بیش از ۸۰ درصد صنایع ما به دلیل ناترازی برق دچار تعطیلی بودند.



وی ادامه داد: در این مدت، رشد مصرف به اضافه ۵ درصد همیشه بوده و به منفی ۵ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است، لذا توانستیم با وجود گسترش صنایع و افزایش منازل مسکونی، با هوشمندسازی و مدیریت صحیح و همکاری دولت، این شرایط را مدیریت کنیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اصلاح مدیریت‌های دولت یکی از اولویت‌های اصلی ماست تا نظام تقریباً پراکنده، تند و پرهزینه کاهش پیدا کند، منابع دولت به‌درستی هزینه شود و سلامت به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که فقط کسانی که به مراکز استان دسترسی دارند از امکانات بهداشتی و درمانی سالم برخوردار نباشند و افرادی که در پیرامون کشور هستند نیز از حداقل امکانات سلامت استفاده کنند.



وی افزود: موضوع حفظ محیط زیست نیز از اولویت‌های دولت است. موضوع پتروشیمی میانکاله با دستور مستقیم آقای پزشکیان، به‌عنوان یک نماد برای حفظ محیط زیست، متوقف شد. همچنین از ۵۶ میلیون لیتر گاز سوزانده‌شده طی دو سال گذشته، علی‌رغم جنگ ناجوانمردانه، ۳۸ کاهش پیدا کرد و برنامه این است که این سرعت افزایش پیدا کند.



قائم‌پناه عنوان کرد: موضوع مردم‌محوری و مشارکت مردم در اداره امور کشور نیز از اولویت‌های دولت است. اگر دولت مقتدر می‌خواهیم، در کنار آن مردم قوی و قدرتمند نیز لازم است. امکان ندارد دولت قدرتمند باشد، اما جامعه در امور اداره کشور مداخله نکند. اگر مردم قوی داشته باشیم، دولت قوی خواهیم داشت و پزشکیان به‌شدت دنبال این است که بتوانیم از قدرت مردم برای اداره امور کشور به نحو احسن استفاده کنیم.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: در صحنه اصلاح امور اداری و صرفه‌جویی در بودجه، موضوع بودجه‌بندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز از اولویت‌های دولت وفاق ملی است.



وی ادامه داد: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه درگیر بودیم و پیش از آن نیز در فکر این موضوع بودیم. کمیته مخصوصی تشکیل دادیم، زیرا پس از آمدن ناترازترین رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی ترامپ، بر سر کار، این حدس را می‌زدیم که روزی پنجه در پنجه این دولت مستکبر خواهیم انداخت. بنابراین، هم برای معیشت مردم و تاب‌آوری آنان و هم برای تأمین کالای اساسی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، از قبل اقدامات جدی انجام شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: برای کاهش هرگونه تنش، با تدبیر مقام معظم رهبری، دنبال دیپلماسی بودیم تا سایه جنگ را از کشور دور کنیم. بنابراین، یکی از مهم‌ترین کارهایی که در دولت وفاق ملی شکل گرفت، دیپلماسی و سیاست خارجی بود.



قائم‌پناه اظهار کرد: آقای پزشکیان در روزهای اول، کشور عراق را به‌عنوان نخستین مقصد انتخاب کرد. بنده نیز ایشان را همراهی می‌کردم و احساس کردیم که در کشور خودمان هستیم.



وی با اشاره به بخشی از جنایات و فشارهای آمریکا علیه کشورمان، اظهار کرد: در ۲۲ دی‌ماه، اعمال تحریم برای هر کشوری که دارای روابط تجاری با ایران باشد و اعمال تعرفه ۲۵ درصدی از سوی دولت آمریکا مطرح شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در ۸ بهمن‌ماه، تهدیدها علیه ایران به حملات سنگین‌تر و نقض آشکار قوانین بین‌المللی رسید و موضوع ناو هواپیمابر عظیم «آبراهام لینکلن» مطرح شد و اعلام شد که این اقدامات بسیار سنگین‌تر خواهد شد.



قائم پناه گفت: در ادامه، تهدید مقام معظم رهبری و فرماندهان شهید کشور با صراحت مطرح شد و مسئولیت انجام کودتایی که تصور می‌کردند در ایران اتفاق خواهد افتاد، بر عهده گرفته شد.



وی با بیان اینکه در ۱۲ اسفندماه، اعلام نابودی نیروهای هوایی و دریایی ایران از سوی ترامپ مطرح و ادعا شد که پدافند هوایی و دریایی از بین رفته است و اگر این اتفاق نیفتد، دیگر دیر خواهد بود و ایران باید تسلیم شود، اظهار کرد: در ۲۲ اسفندماه نیز اعلام شد که رژیم ایران از جنبه‌های نظامی، اقتصادی و سایر جنبه‌ها در حال نابودی کامل است؛ نیروی دریایی ایران از بین رفته، نیروی هوایی دیگر وجود خارجی ندارد و موشک‌ها، پهپادها و سایر تجهیزات در حال نابودی هستند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در اسفندماه، اعلام محو شدن ایران از روی نقشه توسط آمریکا مطرح شد و ادعا شد که رهبری ایران از میان رفته، نیروهای دریایی و هوایی نابود شده‌اند و ایران مطلقاً هیچ دفاعی ندارد.



قائم پناه گفت: در فروردین‌ماه، لحن تغییر کرد و اعلام شد که تا آن زمان ایران در هم کوبیده و به ورطه نابودی کشانده خواهد شد و به قول خودشان، به «عصر حجر» بازمی‌گردد؛ همچنین ادعا شد که یک تمدن کامل از میان خواهد رفت و دیگر هرگز احیا نخواهد شد.



وی افزود: در ۲۸ فروردین، موضوع محاصره دریایی و سپس موضوع غنی‌سازی مطرح شد و گفته شد که ایران باید به شرایط مورد نظر بازگردد. در ۲۱ خرداد نیز تحلیل مجدد درباره زیرساخت‌های ایران مطرح شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: این نکته در تأیید فرمایشات مقام معظم رهبری قابل توجه است که آمریکا می‌خواهد ایران را به نقطه‌ای برساند که در مقطعی در آینده‌ای نه‌چندان دور، جزایر، خاک و سایر نقاط و زیرساخت‌های نفتی ایران را تصرف و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آن را در اختیار بگیرد؛ دقیقاً مشابه کاری که با ونزوئلا انجام داده است.



قائم‌پناه تأکید کرد: این هدف ترامپ از جنگ و از جنگ ۴۷ ساله با ایران است.



وی با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در ۲۲ خرداد، ترامپ بار دیگر از لغو حمله به ایران و توافق با جمهوری اسلامی سخن گفت و رفع فوری محاصره را مطرح کرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در همان مقطعی که به تفاهم رسیدیم، ترامپ از ۳۰۰ میلیارد دلار مطرح‌شده در تفاهمنامه سخن می‌گوید و همزمان تأکید می‌کند که آمریکا پولی به ایران نمی‌دهد، در حالی که در تفاهمنامه، تعهد ۳۰۰ میلیارد دلاری مطرح شده است.



قائم پناه گفت: بعد از این همه تهدید، با دیپلماسی قوی، حمایت مقام معظم رهبری و تدبیر شورای عالی امنیت ملی، این تفاهم شکل گرفت. سران قوا و فرماندهان نظامی در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند و با قدرت و تدبیر، پیشنهادها را مطرح و رد و بدل کردند و شاید طی یک یا دو ماه توانستیم با قدرت نظامی، برتری نظامی و بستن تنگه هرمز، این تفاهمنامه را به آمریکا تحمیل کنیم.



وی عنوان کرد: وقتی می‌گویم «تحمیل»، به این دلیل است که صحبت‌های ترامپ پیش از این درباره نابودی ایران، تسلط بر منابع نفتی، تغییر رژیم و نابودی نیروی دریایی، هوایی و ارتش ایران بود، اما اکنون مفاد تفاهمنامه چیز دیگری را نشان می‌دهد.



سرپرست نهاد ریاست جمهوری در رابطه با تفاهم نامه ایران و آمریکا ، بیان کرد: این تفاهمنامه ۱۴ بند دارد؛ یک بند مربوط به تعهدات ایران، چهار بند مربوط به تعهدات آمریکا، هشت بند تعهد مشترک طرفین و یک بند نیز مربوط به تضمین و تصویب در شورای امنیت سازمان ملل است و با تأیید نخست‌وزیر پاکستان نیز همراه شده است.



قائم‌پناه اظهار کرد: یکی از مفاد مهم تفاهمنامه، تعهد ایران و آمریکا به پایان فوری جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان است. شرایط تفاهمنامه برابر است؛ یعنی ما جنگ نمی‌کنیم و قدرت نظامی خود را حفظ کرده‌ایم و می‌توانیم بجنگیم، اما نمی‌جنگیم و طرف مقابل نیز نباید بجنگد. در تفاهم نامه محور مقاومت، از جمله لبنان، به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین باید آتش‌بس در لبنان اتفاق بیفتد، نیروها عقب‌نشینی کنند و تمامیت ارضی لبنان به رسمیت شناخته شود.



وی گفت: ایران و آمریکا متعهد شده‌اند هیچ‌گونه عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از زور یا تهدید علیه یکدیگر استفاده نکنند. همچنین دو طرف متعهد شده‌اند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: رفع هرگونه محاصره دریایی، مزاحمت یا ممانعت و پایان دادن به محاصره ایران نیز در تفاهمنامه مورد تأکید قرار گرفته است. در همان فاصله‌ای که محاصره دریایی آمریکا باز شد، حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم. بنابراین با قدرت نظامی و حمایت مردم، توانستیم خواسته‌های خود را به آمریکا تحمیل کنیم.



قائم پناه افزود: آمریکا متعهد شده است ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای نظامی خود را از حوزه پیرامون جمهوری اسلامی ایران خارج کند.



وی اظهار کرد: درباره اداره آینده تنگه هرمز گفت‌وگوهایی انجام شد و به تفاهم رسیدیم که مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران و عمان باشد. خط مشخص‌شده نیز به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه رسیده و این یکی از بندهایی است که اجرایی شده است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور یادآور شد: اجرای یک برنامه قطعی برای توافق و تأمین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا یا شرکای منطقه‌ای آن نیز در تفاهمنامه مطرح شده و اجرای آن آغاز شده است.



قائم پناه گفت: آمریکا متعهد شده است تمامی تحریم‌های خود را پایان دهد و ایران نیز تأکید کرده است که سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. تنها تعهدی که ما دادیم این است که سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم؛ اما غنی‌سازی در ایران پذیرفته شده و حق غنی‌سازی ایران در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شده است. آمریکا همچنین متعهد شده وجوه ایران را آزاد کند.



وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی کشور، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید با ملاحظه پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت گیرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه ملی و عمومی و هر نوع دوقطبی‌سازی موهوم، از جمله دوگانه‌سازی‌هایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ‌طلبی، می‌تواند به کشور آسیب وارد کند.



قائم پناه تصریح کرد: ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است. ‎⁨قائم‌پناه‌ با اشاره به بخشی از جنایات و فشارهای آمریکا علیه...کسانی که دل در گرو انقلاب و ولایت دارند، باید توجه کنند که رهبری در رأس قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی، دلسوزترین و باتجربه‌ترین افراد را در اختیار دارد و در کنار آن، بدنه کارشناسی قوی از دولت، نیروهای نظامی و امنیتی، مجلس و قوه قضاییه وجود دارد.



وی افزود: هر تصمیمی که این مجموعه می‌گیرد و به تأیید رهبری می‌رسد، تصمیم نظام است. اگر جنگ اعلام شد، همه باید حمایت کنیم و قرار نیست در مقابل آمریکا تسلیم شویم. اگر آمریکا به ما حمله کند، قرار نیست ما حمله نکنیم؛ اگر حمله کند، به‌شدت پاسخ خواهیم داد. اگر به جزیره خارک حمله کرد، فرماندهان نظامی ما بلافاصله پاسخ دادند و ما باید از آنها حمایت کنیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر صحبت از مذاکره است، همه باید از مذاکره دفاع کنیم. قرار نیست یک گروه خود را طرفدار ولایت و رهبری بداند، اما نسبت به فرمایشات ایشان و تصمیماتی که با تأیید ایشان گرفته می‌شود، حمایت نکند و قالیباف یا پزشکیان را به سازشکاری و وادادگی متهم کند.



قائم‌پناه عنوان کرد: سرداران و فرماندهان ما جان بر کف هستند و در دل این عزیزان ترسی وجود ندارد؛ آنچه برایشان مهم است ایران و جمهوری اسلامی ایران است.



وی اظهار داشت: بحث، بحث هزینه و فایده است. اینکه چقدر بجنگیم یا چگونه بجنگیم، در اختیار فرمانده کل قواست. از نظر قانونی و شرعی، جنگ و صلح با ایشان است و در قانون اساسی نیز اعلام جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار مقام معظم رهبری است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: ممکن است در یک کلیت، تصمیماتی گرفته شود و گفته شود در این زمان حمله کنید، در این زمان حمله نکنید، در این زمان تنگه بسته شود یا در این زمان تنگه آزاد شود. بنابراین همه ما مکلف هستیم انتخابی و بر اساس ذهنیت خودمان از فرمایشات رهبری، برای کوبیدن رقبای سیاسی خود استفاده نکنیم.



قائم پناه بیان کرد: ایران خطیرترین زمان خودش را طی می‌کند و دولت آقای دکتر پزشکیان تمام هم و غمش این است که کمترین آسیب ناشی از جنگ به مردم برسد و تا می‌توانیم تاب‌آوری مردم را در مقابل آمریکا حفظ کنیم.



وی افزود: قرار نیست آمریکا ما را در محاصره اقتصادی قرار دهد، کشورهای اروپایی نیز از آن حمایت کنند و همزمان از داخل نیز مورد هجمه برخی دوستانی قرار بگیریم که خودشان را طرفدار جمهوری اسلامی می‌دانند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ضمن اینکه باید آمادگی نظامی خودمان را حفظ کنیم و خود را برای کوچک‌ترین حمله نظامی آمریکا آماده کنیم، هر زمانی که شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مصلحت، عزت و حکمت تصمیمی گرفت، باید از آن تبعیت کنیم. جلوتر از رهبر، ضلالت است و عقب‌تر از رهبری نیز ضلالت است؛ ما نباید از رهبر جلوتر بیفتیم و نباید از رهبری عقب‌تر برویم.



قائم‌پناه گفت: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت هفته دولت از کارکنان و مدیران فعال دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص رئیس‌جمهور صادق و دلسوز و دولت چهاردهم تقدیر و خداقوت گفته‌اند و به اقدامات شایسته دولت، با وجود محدودیت‌ها، دسیسه‌های دشمن آمریکایی و صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها، در مسیر تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و مدیریت انرژی اشاره کرده‌اند.



وی افزود: کسانی که تبعیت از ولایت را در ذهن و گفتار خود رعایت می‌کنند، باید به محدودیت‌های دولت و محاصره دریایی نیز توجه کنند. قرار نیست دولت فقط مورد حمله قرار بگیرد. دولت پزشکیان با افتخار خدمتگزاری به این مردم نجیب را در سرلوحه کار خود قرار داده است و تا آخر ایستاده‌ایم؛ چه شهید شویم و چه قطعه‌قطعه شویم، پای وطن و جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم و از این موضع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در موضوع منافع ملی باید در چارچوب مصلحت، عزت و حکمت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد، حرکت کنیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: پیروزی‌ای که به دست آوردیم و آمریکا را وادار به امضای این تفاهمنامه کردیم، در گرو وحدت و انسجام خواهد بود. قرار نیست تک‌تک اعضای دولت مورد حمله قرار بگیرند و مرتب رئیس‌جمهور و دولت تضعیف شوند و بعد بگوییم از رهبری تبعیت می‌کنیم.



قائم‌پناه افزود: قدرت نظامی ما باید حفظ شود و همه باید از نیروهای مسلح حمایت کنیم؛ از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران گرفته تا نیروهایی که در شیارهای اطراف مرز مهران و کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان هستند، نیروهایی که پای لانچرها ایستاده‌اند و فرماندهانی که تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از وظایف دولت، در حد توان و امکان، حمایت از این قدرت نظامی است.



وی اظهار کرد: قدرت نظامی و دیپلماسی جنگ و دیپلماسی، دو پدیده مکمل یکدیگر هستند. قدرت نظامی ما باید در عرصه دیپلماسی به امتیاز تبدیل شود؛ یعنی بتوانیم امتیاز بگیریم. چه امتیازی بالاتر از اینکه با آمریکا در شرایط برابر قرارداد بستیم و منافع ملی خودمان را دنبال کردیم؟



معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: قدرت ملی مردم، قدرت نظامی، قدرت دیپلماسی و حاکمیت منسجم سران قوا و شورای عالی امنیت ملی در کنار رهبری مقتدر، مجموعه عواملی است که ان‌شاءالله بتوانیم با اتکا به آنها، ایران قدرتمند و توانا داشته باشیم؛ ایرانی که در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاده و آنها را وادار به قبول خواسته‌های خود کرده است.



قائم پناه گفت: ما با عزت و سربلندی ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد و هیچ‌وقت دست از وطن خودمان برنخواهیم داشت و با عزت و قدرت از ایران عزیزمان دفاع خواهیم کرد.