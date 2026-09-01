به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی فردا به هر ترتیب برای ما بازی مهمی است، چراکه در خانه خودمان به میدان می‌رویم و تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم هر سه امتیاز بازی را کسب کنیم و ان‌شاءالله به نخستین بردمان دست پیدا کنیم.

روند خیبر رو به رشد است

وی با اشاره به عملکرد خیبر در هفته گذشته برابر آلومینیوم اراک افزود: هفته گذشته مقابل آلومینیوم بازی خوبی برگزار کردیم و فکر می‌کنم روند تیم ما نسبتاً رو به رشد است.

سرمربی خیبر خرم‌آباد ادامه داد: تعدادی از بازیکنان جدید نیز به تیم اضافه شده‌اند و به‌تدریج در حال آماده شدن هستند. امیدوارم در بازی فردا بتوانیم از یکی دو بازیکن جدیدمان نیز استفاده کنیم.

کمالوند با بیان اینکه از عملکرد بازیکنان تیم رضایت دارد، عنوان کرد: از بازیکنان تیم کاملاً راضی هستم، به‌خصوص بازیکنان جوان ما که روزبه‌روز با شرایط لیگ برتر بهتر آشنا می‌شوند و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

شناخت کامل از فولاد داریم

وی درباره شرایط حریف خیبر در این دیدار گفت: نسبت به تیم فولاد شناخت کامل داریم و بازی‌های این تیم را دیده‌ایم. هرچه از مسابقات می‌گذرد، تیم‌ها نیز شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند و امیدوارم فردا بتوانیم از این شناخت استفاده کنیم.

سرمربی خیبر با ابراز امیدواری نسبت به کسب نتیجه مطلوب در این دیدار تصریح کرد: امیدوارم شانس هم با ما همراه باشد و بتوانیم نهایت بهره را از شرایط بازی ببریم، سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم و جایگاه خودمان را در جدول رده‌بندی ارتقا دهیم.

حمایت هواداران برای ما بسیار مهم است

کمالوند در ادامه با قدردانی از هواداران خیبر گفت: هواداران در بازی مقابل آلومینیوم نیز خیلی به ما کمک کردند و ۹۰ دقیقه تیم خودشان را تشویق کردند. از آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم با همین روحیه و شرایط به حمایت از تیم ادامه دهند.

وی تأکید کرد: برای ما بسیار مهم است که سکوها از تیم حمایت کنند، چراکه این حمایت کاملاً روی عملکرد بچه‌ها تأثیرگذار است.

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فردا با حمایت هوادارانمان بتوانیم نخستین سه امتیاز و نخستین امتیاز خودمان را جشن بگیریم و با یک نتیجه خوب، پاسخ مناسبی به حمایت‌های هواداران بدهیم.