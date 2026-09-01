به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان‌پناه عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد شدید از تأخیرهای بی‌سابقه و غیرقابل‌قبول بیمه‌ها در تسویه حساب مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مطب‌ها، از ورود جدی دستگاه قضایی به این پرونده خبر داد و تأکید کرد: این وضعیت نه تنها معیشت کادر درمان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات رسانی به بیماران را نیز با خطر مواجه ساخته است.

رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان بوشهر، نسبت به انباشت مطالبات معوقه جامعه پزشکی از سوی بیمه‌های پایه و تکمیلی واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه شاهد تأخیرهای غیرقابل‌قبولی در پرداخت صورتحساب‌های مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیصی و مطب‌های خصوصی هستیم که این رویه، زنجیره ارائه خدمات سلامت را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز درمانی برای تأمین حقوق پرسنل، خرید تجهیزات مصرفی و حتی اجاره بها با تنگناهای مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: این تأخیرها دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ به یک بحران مالی در نظام درمان استان تبدیل شده است. همکاران ما در موسسات درمانی حتی برای تأمین اقلام ضروری بیماران با چالش نقدینگی مواجه‌اند و این یعنی امنیت درمانی مردم در معرض آسیب قرار گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی بوشهر در ادامه با ابراز خرسندی از همبستگی و همدلی جامعه پزشکی استان در این شرایط دشوار، از پیگیری‌های خود در سطح استانی و کشوری خبر داد.

یزدان‌پناه با تأکید بر اینکه پرونده این مطالبات به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، از جمله طرح شکایت‌های دسته‌جمعی و پیگیری از طریق دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، هرچه سریع‌تر حق و حقوق پایه و قانونی همکاران را از دستگاه‌های بیمه‌گر مطالبه کنیم.

وی خطاب به جامعه پزشکی استان گفت: به همه همکاران قول می‌دهم که تا وصول کامل تمامی مطالبات معوقه،از هیچ اهرم حقوقی و نظارتی برای دفاع از کیان اقتصادی حرفه‌مان فروگذار نخواهم کرد. ما در کنار شما هستیم و این مسیر را تا پایان هموار خواهیم کرد.