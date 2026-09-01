به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی بعدازظهر سه شنبه در دیدار ائمه جمعه شهرهای مختلف استان قم با اکبر بهنام‌جو استاندار قم به مناسبت هفته دولت، از تلاش‌های مجموعه مدیریت اجرایی استان قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت همدلی، وفاق و تعامل میان مردم و مسئولان تأکید داشت.

وی با بیان اینکه استاندار و مدیران استان از تجربه و توان مدیریتی برخوردارند، گفت: مردم نیز دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح می‌کنند و زمانی این مطالبات به نتیجه می‌رسد که مدیریت و هماهنگی مناسبی میان بخش‌های مختلف شکل گرفته باشد.

امام جمعه قم، گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و مسئولان را راهی مؤثر برای پیگیری و حل مسائل دانست و اظهار کرد: مسئولان باید با سعه‌صدر شنونده مطالبات مردم باشند و دغدغه‌های مطرح‌شده را پیگیری کنند.



وی همچنین نقش ائمه جمعه و جماعات را در تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان مهم ارزیابی کرد و گفت: نشست‌های رو در رو میان مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم می‌تواند زمینه طرح مطالبات و پیگیری مؤثر مسائل را فراهم کند.



تعامل مردم و مسئولان گره‌گشای مسائل است



نماینده ولی‌فقیه در استان قم با اشاره به اهمیت استمرار گفت‌وگو در جامعه، بیان کرد: هنگامی که مردم و مسئولان با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند، مطالبات به‌درستی مطرح و از سوی مدیران ثبت و پیگیری می‌شود و همین تعامل می‌تواند به حل بسیاری از مسائل منجر شود.



سعیدی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از تنش‌آفرینی در جامعه، افزود: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و برهم زدن آرامش هستند، نباید اجازه داد اختلافات داخلی به فرصتی برای سوءاستفاده آنان تبدیل شود.



وی تقویت وحدت، همدلی و وفاق را ضرورتی برای پیشرفت استان دانست و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در نماز جمعه تلاش می‌شود مسائل حساسیت‌برانگیز به‌گونه‌ای مطرح نشود که به تنش اجتماعی بینجامد، در اجتماعات مردمی نیز باید این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه قم ادامه داد: اجتماعات مردمی باید در مسیر تقویت وحدت، آرامش و اهداف نظام حرکت کند و از طرح موضوعاتی که می‌تواند موجب اختلاف و خدشه به انسجام جامعه شود، پرهیز شود.



وی با اشاره به مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: این مناسبت‌ها نباید تنها در حد برگزاری مراسم باقی بماند، بلکه باید از ظرفیت آنها برای انجام فعالیت‌های متناسب و اثرگذار استفاده شود.



نماینده ولی‌فقیه در استان قم بر هدفمند بودن اجتماعات مردمی تأکید کرد و گفت: این گردهمایی‌ها نباید صرفاً به یک عادت تبدیل شود و لازم است با انگیزه، هدف و برنامه مشخص برگزار شود تا به بخشی مؤثر از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه تبدیل شود.



سعیدی تصریح کرد: اجتماعات مردمی باید از سوی افراد و مجموعه‌های مسئول و توانمند مدیریت شود، زیرا رها شدن چنین فضاهایی ممکن است به شکل‌گیری مطالب و اتفاقاتی منجر شود که با اهداف و مصالح جامعه اسلامی سازگاری ندارد.



وی افزود: در این اجتماعات باید بر هویت اسلامی، انقلابی و ملی جامعه تأکید شود و سرمایه‌ها و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع)، فقها، خدمتگزاران نظام و شهدای بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی مورد توجه قرار گیرند.



جامعه سالم رفتارهای نامطلوب را پس می‌زند



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شکل‌گیری فضای سالم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه، گفت: اگر مزاج عمومی جامعه سالم باشد، سخنان و رفتارهای نامطلوب را نمی‌پذیرد و به‌صورت طبیعی در برابر آنها واکنش نشان می‌دهد.



وی تأکید کرد: باید برای تقویت سلامت، آرامش و عقلانیت در فضای عمومی جامعه تلاش شود تا رفتارها و سخنانی که با اخلاق و مصالح جامعه سازگاری ندارد، مجال اثرگذاری پیدا نکند.



سعیدی همچنین با اشاره به شرایط کشور و نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت امور، گفت: با وجود شرایط دشوار، مدیریت و هدایت امور کشور ادامه دارد و این نعمتی است که باید قدر آن را دانست و برای حفظ آن تلاش کرد.



وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با تقویت وحدت، وفاق و همدلی، مانع دستیابی دشمنان به اهداف خود شد و اجازه نداد اختلافات به ابزاری برای ضربه زدن به جامعه تبدیل شود.



قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت استان



نماینده ولی‌فقیه در استان قم در پایان از استاندار، معاونان و مدیران استان به دلیل تلاش برای خدمت به مردم و پیگیری مطالبات قدردانی کرد و گفت: پیگیری مسائل و دغدغه‌های مردم، بهترین نوع همکاری و خدمتگزاری به آنان است.



وی خطاب به استاندار و مدیران استان تصریح کرد: امیدواریم خداوند به عمر، نفس‌ها و قدم‌های شما خیر و برکت عطا کند و هر روز شاهد پیشرفت‌های بیشتری در استان باشیم.



سعیدی با تأکید بر حمایت از مجموعه مدیریت استان گفت: به داشتن چنین استانداری، چنین مسئولانی و چنین چهره‌های محترمی در قم افتخار می‌کنیم؛ مدیرانی که از سرمایه‌های توانمند نظام هستند و پایه‌های نظام بر دوش توانمند آنان استوار است.