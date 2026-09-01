به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان سه شنبه شب در نشست تخصصی با مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) ، با اشاره به نقش حیاتی کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در توسعه ترانزیتی و اقتصادی منطقه، اظهار کرد: تکمیل شبکه بزرگراهی نوار ساحلی استان بوشهر یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌ کل است و با توجه به توان فنی و اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، همکاری مشترک جهت سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی این پروژه کلان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه تکمیل این کریدور بزرگراهی موجب افزایش ایمنی و کاهش سوانح جاده‌ای خواهد شد، افزود: تسریع در اجرای قطعات باقی‌مانده و تامین منابع فنی از جمله مباحث محوری این نشست بود که امیدواریم با هم‌افزایی ایجاد شده، شاهد شتاب‌گیری عملیات کارگاهی در محورهای مواصلاتی استان باشیم.

نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) نیز ضمن ارائه گزارش از توانمندی‌های تجهیزاتی خود، آمادگی کامل این قرارگاه را برای ورود به پروژه‌های راهسازی استان بوشهر و تمرکز بر تکمیل کریدورهای بزرگراهی اعلام کردند.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه های راهسازی و کریدور بزرگراهی نوار ساحلی استان برگزار شد.، طرفین بر اهمیت استراتژیک تکمیل شبکه بزرگراهی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تاکید کردند.

در پایان مقرر شد با بازدید میدانی از قطعات فعال بزرگراهی، نسبت به تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق و عملیاتی جهت آغاز فازهای جدید عملیات اجرایی اقدام کنند.