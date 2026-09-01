به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور، در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: خوشحالم در شهر زیبای اصفهان هستم، از طرف باشگاه استقلال صمیمانه از مردم شریف اصفهان و مسوولان تشکر میکنم،امیدوارم فردا بازی خوبی را هواداران شاهد باشند.
وی افزود: امیدوارم فردا بازی خوبی را هواداران شاهد باشند، این دیدار برای من مثل بقیه مسابقات است و ۳ امتیاز دارد، تنها تفاوت این مسابقه در ذهنیت و تفکر هواداران است، این موضوع به حساسیت بازی میافزاید.
بختیاریزاده تصریح کرد: امیدوارم بازی دور از حاشیه در یک فضای آرام و حرفهای را شاهد باشیم که با برتری استقلال خاتمه یابد؛ دربی همیشه خاطرهانگیز و بازی مهمی است، در خاطرهها ثبت میشود، بازیکنان این دیدار را از همه مسابقات جدا میدانند، سعی میکنند بهترین عملکرد را داشته باشند.
سرمربی استقلال گفت: در بازی قبلی شاید موقعیتهای بیشتری داشتیم، اما استفاده نکردیم، در شرایط آب و هوایی اهواز بازی کردن است، بازیکنان فوقالعاده بودند و فقط کمی بیشتر باید دقت میکردند که امیدوارم این بیدقتی را فردا جبران کنیم.
وی با بیان این که به دنبال رکورد نیستم، خاطرنشان کرد: از شروع لیگ سعی کردیم روی اصول و قواعد روز دنیا فوتبال بازی کنیم، به اندازه کیفیت و استراتژی انتخابی این کار انجام میدهیم؛ دوست داریم با جسارت بازی کنیم، در همه مسابقات به دنبال برد هستیم.
بختیاریزاده ادامه داد: افتخار میکنم شاگرد رسول کربکندی بودم، گل خوردن و گل نخوردن فقط به خط دفاعی مربوط نمیشود، همه بازیکنان تلاش میکنند بهترین باشند؛ همه بهم کمک میکنند، من میخواهم تیمم درست فوتبال بازی کند، ترسی از گل خوردن نداریم ولی بیمهابا هم بازی نمیکنیم، با تفکر بازی خواهیم کرد.
سرمربی استقلال در خصوص هواداران گفت: در بحث هواداری احترام متقابل باید باشد، امیدوارم همه تماشاگران بهم احترام بگذارند و به بازیکنان کمک کنند تا به دور از حاشیه فوتبال بازی کنند، ما در آسیا صاحب فوتبال هستیم، امیدوارم جدا از مسائل فنی فرهنگ ایرانی را نشان دهیم؛ در دربی های قبلی حاشیه کم نبوده است، امیدوارم از بازی فردا لذت ببریم.
وی در پایان گفت: اولین چیزی که به آن فکر میکنیم ادامه ریتم خوب ماست، پرسپولیس حریف خوبی است که امیدوارم آنها را شکست دهیم، لیگ نخبگان را در پیش داریم و با برد پرسپولیس میتوانیم با روحیهتر ادامه دهیم.
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