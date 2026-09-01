به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمانه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و خبرنگاران اظهار کرد: در اواسط دهه ۹۰ بحث‌ها و اختلافاتی با قوه قضاییه وجود داشت، اما در این دوره چنین درخواستی مطرح نشده است.

وی افزود: یک دولت با مشکلاتی مواجه است و خبرنگار نیز حق دارد منتقد باشد. فکر می‌کنم باید دوگانه‌سازی را کنار بگذاریم؛ زیرا ما را به جایی نمی‌رساند. مسئله این است که بسیاری از افراد در جامعه مشغول کار هستند، اما کارها و اقدامات آنان دیده نمی‌شود. باید از صرف مطالبه‌گری خارج شویم و ببینیم چگونه می‌توان این فضا را تغییر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مسائل مهم این است که تغییرات مثبت جامعه را کشف کنیم؛ نه صرفاً تغییراتی را که دولت‌مردان یا کارکنان ایجاد کرده‌اند. در سفر بویراحمد، با گروهی از کارشناسان مواجه شدیم که از دهه ۷۰ جنگل‌کاری اجتماعی را راه‌اندازی کرده‌اند. در مناطقی، کوه‌ها به‌شدت سرسبز شده‌اند و مشخص شد این وضعیت تنها ناشی از وجود بلوط نیست و درختان و گیاهان دارویی نیز از دهه ۸۰ در این مناطق کاشته شده‌اند. جنگل‌کاری اجتماعی برای من موضوع تازه‌ای است و باید چنین اقدامات مثبتی کشف و روایت شود.

میدری با اشاره به اهمیت توجه با خبرنگاران عنوان کرد: باید رابطه خبرنگاران با مسئولان را تغییر دهیم و بگوییم نقاط مثبت را پیدا کنیم تا این نقاط مثبت بتواند مسیر تغییر و امید را ایجاد کند. برای خبرنگاران موضوع مسکن مهم است و برای من نیز اهمیت دارد، زیرا کارکنان من ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی را صرف مسکن می‌کنند و هنوز الگوهای موفق ساخت مسکن را به‌درستی کشف نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: در مسئله کارگری متوجه شدم گرفتن مجوز برای ساخت مسکن زیر ۷۰ متر بسیار دشوار است. در ژاپن مسکن ۱۸ متری ساخته می‌شود، اما اگر این موضوع را مطرح کنیم، موج خبر منفی عجیبی ایجاد می‌شود؛ در حالی که باید ببینیم چگونه می‌توان موج خبر مثبت درباره تغییر ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: رسانه‌ها در این زمینه اقدامات مهمی انجام می‌دهند، اما شاید بتوان بسیار بیشتر از این ظرفیت استفاده کرد. روایت‌های قدرت تغییر و امید که توسط مدیران و کارشناسان این کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند نجات‌بخش باشد. نباید فراموش کنیم که باید خبرنگاران و کارکنان دولت را که در گمنامی تغییر ایجاد می‌کنند، کشف و معرفی کنیم.

میدری اظهار کرد: جلسات مسئولان نباید به جلسات دادگاه تبدیل شود که یک طرف خوب و طرف دیگر بد باشد و یک متهم برای دفاع از عملکرد خود حضور داشته باشد. همه مسئولان از قرار گرفتن در چنین دوگانه‌ای پرهیز می‌کنند، در حالی که باید رابطه‌ای مستمر و جلساتی شکل گیرد که هر دو طرف احساس کنند کاری مؤثر انجام داده‌اند.

وی افزود: گفتمان آقای پزشکیان درباره موضوعاتی مانند نظام ارجاع، یک امر اجتماعی است، اما رسانه به اندازه کافی پشت آن قرار نگرفته است. اگر نظام ارجاع اجرا شود، بخش عمده‌ای از هزینه‌های بازنشستگان کاهش می‌یابد. آقای پزشکیان این موضوع را پیش می‌برد، اما انعکاس اجتماعی آن بسیار ضعیف‌تر از حد مورد نیاز است.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدالت آموزشی نیز در حال پیگیری است، اما در ساخت مدرسه محدود شده است؛ زیرا جامعه آن را به یک امر اجتماعی تبدیل نکرده است. پس از انقلاب فرانسه، با وجود فراز و فرودهای سیاسی، مسائلی مانند مهدکودک و مسکن به امر اجتماعی تبدیل شدند؛ در حالی که پیش از آن همه امور سیاسی تلقی می‌شد و تصور می‌شد با تغییر ساختار سیاسی همه‌چیز تغییر می‌کند.

میدری عنوان کرد: قرار نیست صرفاً با آمدن من به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه امور تغییر کند. هرجا نتوانستیم موضوعی را به امر اجتماعی تبدیل کنیم، موفقیت کافی حاصل نشد. نیروهای دانشگاهی، پژوهشگران و خبرنگاران در این زمینه اهمیت دارند و خبرنگاران می‌توانند میانجی این تغییر اجتماعی باشند.

وی ادامه داد: درباره سازمان تأمین اجتماعی و برنامه‌های جدید، در فرصت مناسب باید به‌صورت مفصل توضیح داده شود. برنامه‌های جدیدی در دستور کار خواهد بود و اقدامات مثبتی نیز پیش‌تر انجام شده است. اوراق گام موضوعی بود که به نظر من باید بسیار زودتر آغاز می‌شد و می‌تواند بسیاری از مسائل را تغییر دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: پس از پایان دولت آقای روحانی نوشتم که توصیه من این است دولت جدید در ۱۰۰۰ روز اول صرفاً برای دستاورد کار نکند، بلکه روی ۱۰۰۰ روز آخر تمرکز کند. دولت‌ها می‌آیند و می‌خواهند سریع دستاورد داشته باشند، در حالی که دستاورد اصلی در ۱۰۰۰ روز آخر شکل می‌گیرد؛ زمانی که نیروها شناخته شده‌اند و شبکه همکارانی که می‌توانند با یکدیگر تغییر ایجاد کنند، شکل گرفته است.

من نیز دوست دارم در ۱۰۰۰ روز اول بدرخشم، اما این امر شدنی نیست و در ۱۰۰۰ روز اول خطاهای بزرگ رخ می‌دهد.

میدری با اشاره به موضوع تعاون، افزود: در حوزه تعاون نیز اقداماتی انجام شده است و امیدواریم در سال سوم دولت بتوانیم این اقدامات را به نتیجه برسانیم. موضوع مهم در تعاونی‌ها، افزایش شفافیت آنهاست و امیدواریم اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

وی بیان کرد: ۲۰ روز از حضور ما در وزارتخانه نگذشته بود که حادثه دلخراش معدن طبس رخ داد. دو خبرنگار در ایران را پیدا کردیم که این حادثه را فراموش نکرده بودند و قرار بود از این ظرفیت استفاده شود. باید ببینیم چه کسانی معدن طبس را فراموش نکرده‌اند، زیرا حادثه رخ می‌دهد و بعد از مدتی فراموش می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای معادن، با کمک وزارت بهداشت و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه‌ای ایجاد کردیم که هر معدن باید روزانه سه بار گزارش ارائه کند. با این حال، چون این موضوع هنوز به یک پدیده اجتماعی تبدیل نشده است، ممکن است کارمند آن را فراموش کند. در بررسی دو ماه گذشته، از ۱۱۴ معدن تنها ۱۱ معدن گزارش ارائه کرده بودند.

میدری ادامه داد: اگر موضوعات مهم در دوره اشتغال مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند در دوره بازنشستگی نیز ادامه پیدا کنند. کسانی که می‌خواهند تغییر ایجاد کنند، می‌توانند با این اقدامات، دنیای جدیدی خلق کنند؛ اما معمولاً همراهی رسانه‌ها با این تغییرات کافی نیست.

وی در پایان عنوان کرد: با توجه به تجربه حضور در شورای سردبیری، معتقدم ارتباط میان دولت و رسانه‌ها باید تغییر کند و این ارتباط می‌تواند به گفت‌وگویی مستمر و مؤثر تبدیل شود.