به گزارش خبرنگار مهر، حامد اصیلی عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، رهبر شهید امت، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای اقتدار ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای سیاستهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، تهیه و توزیع لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح، در جرایم غیرمهم و مواردی که ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم عمومی نشده و از جرایم مهم محسوب نمیشود، با رعایت مقررات و با رضایت و اختیار متهم، به جای پیگیری مجازاتهای معمول، تهیه اقلام مورد نیاز دانشآموزان نیازمند در نظر گرفته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن ادامه داد: در همین راستا، دانشآموزان نیازمند شناسایی شده و اقلام تهیهشده در اختیار آنان قرار گرفته است.
اصیلی با اشاره به میزان کمکهای انجامشده گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون ریال لوازمالتحریر تهیه و میان دانشآموزان نیازمند سطح شهرستان فومن توزیع شده است و این اقدام تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی هر بسته لوازمالتحریر بیش از چهار میلیون تومان است و این اقدام در چارچوب سیاستهای قضایی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن در پایان خاطرنشان کرد: آرای مربوط به این طرح توسط آقای گلشن، قاضی شعبه اول دادسرای فومن و آقای بایرامزاده، قاضی شعبه دوم دادسرای فومن صادر شده است.
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