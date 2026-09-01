به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی عصر سه‌شنبه در همایش «سفیران قرآنی» شهرستان اسفراین، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و یاد شهدای امنیت و قائد شهید، اظهار کرد: شهرستان اسفراین به دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب، از قطب‌های قرآنی استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان، تصریح کرد: رسالت تبلیغ اسلام ناب تنها بر دوش روحانیون نیست و امروز همه فعالان قرآنی باید برای مصون‌سازی جامعه پای کار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با برشمردن چهار گفتمان اصلی سازمان تبلیغات اسلامی شامل «قیام برای تبیین، نهضت زندگی با آیه‌ها، مقاومت و خون‌خواهی»، خاطرنشان کرد: گفتمان «خون‌خواهی» اولویت ماست؛ چرا که بدون ایستادگی بر این مسیر، مبارزه با جبهه کفر به نتیجه نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام هدایتی با تأکید بر اینکه خون‌خواهی قائد شهید برگرفته از متن قرآن و کلید امنیت پایدار و رمز ایستادگی در برابر جبهه کفر است، افزود: پیشرفت کشور در گرو بازگرداندن نقش اصلی به مردم و مساجد و معرفی الگوی نوین حکمرانی در تمدن اسلامی است.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و نوجوانان در ترویج فرهنگ قرآنی و مقاومت تأکید کرد و گفت: نسل جوان، تشنه معارف الهی و گفتمان مقاومت است و با برنامه‌ریزی صحیح و جذاب، می‌توان آنان را به سمت قرآن و اهل‌بیت (ع) جذب کرد.