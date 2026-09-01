به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در دربی شماره ۱۰۷ فوتبال ایران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در ترکیب فعلی استقلال تنها دو بازیکن سابقه گلزنی برابر پرسپولیس را دارند و سایر بازیکنان این تیم امیدوارند در دربی فردا برای نخستین بار موفق به باز کردن دروازه پیام نیازمند شوند.

آبی‌پوشان در شرایطی پای به این دیدار حساس می‌گذارند که استقلال با ۱۰ امتیاز در رده دوم و پرسپولیس با ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارند. به همین دلیل کسب سه امتیاز دربی ۱۰۷ برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند آنها را یک گام دیگر به صدر جدول نزدیک کند.

استقلالی‌ها امیدوارند در کنار حفظ روند موفقیت‌آمیز خود در هفته‌های ابتدایی لیگ، این بار نیز یکی از بازیکنان باتجربه تیم که سابقه گلزنی در دربی را دارد، بتواند برای آبی‌پوشان گلزنی کند و سایر نفرات نیز شانس خود را برای ثبت نخستین گل مقابل رقیب سنتی امتحان کنند.