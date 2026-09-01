یاسر آسانی بازیکن رسمی استقلال است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای صادره در خصوص شکایت باشگاه های مس شهربابک و سپاهان اصفهان بابت حضور یاسر اسانی در استقلال به شرح زیر است:

«در خصوص شکایت باشگاه‌های مس شهر بابک و سپاهان اصفهان علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای یاسر آسانی در ترتیب بازی‌های مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ و ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، بدین شرح عنوان گردیده است:

باشگاه استقلال مدعی است بازیکن مذکور به علت اختلاف فیفا محروم گردیده و این محرومیت تا پایان پنجره تابستانی و آغاز نیم‌فصل اول این فصل از مسابقات ادامه خواهد داشت. در این میان به دلیل عدم موافقت باشگاه استقلال با خواسته‌های یاسر اسدی، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ از کشور خارج و دو روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ قرارداد خود را با ارسال ایمیلی به باشگاه استقلال فسخ می‌نماید.

باشگاه استقلال نیز پس از دریافت ایمیل، طی نامه‌ای به باشگاه اعلام می‌نماید که قرارداد بازیکن تحت عنوان notice of termination due to outstanding payables with conditional effect یعنی «اعلام فسخ قرارداد با اثر مشروط به دلیل بدهی‌های معوق» بوده و با عنایت به ایمیل ارسالی و به کار بردن عبارت immediate effect، قرارداد بازیکن از همان تاریخ فسخ شده تلقی می‌گردد.

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر قراردادها، فسخ قرارداد بازیکن و استفاده از این بازیکن از مصادیق بازیکن غیرمجاز محسوب می‌شود. در مقابل باشگاه استقلال دفاع نموده که آقای یاسر آسانی از فصل ورزشی قبل بازیکن ثبت‌شده باشگاه استقلال بوده و ثبت وی همچنان معتبر است. نامبرده از فصل قبل قرارداد داشته و فسخ قرارداد معرفی می‌کند جهت ثبت جدایی وی صورت نگرفته است و حتی فسخ قرارداد را می‌بایست برای وی صورت نگرفته است و حتی فسخ قرارداد را می‌بایست در سازمان لیگ فسخ خود را ثبت می‌نمود که این امر نیز انجام نشده.

کمیته انضباطی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۲ دستورالعمل حاکم بر قراردادها و وجه وجود قراردادها، هر یک از طرفین مکلف به رعایت مفاد قرارداد بوده و برای تمامی باشگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد، همچنین با توجه به تصویب هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده و برای تمامی باشگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد، ثبت قرارداد منوط به رعایت تشریفات و شرایط آن نیز ثبت آن در سازمان لیگ بوده و مراجعه مزبور مکلف به ثبت فسخ بدون ورود در ماهیت آن خواهد بود.

بدیهی است در صورت ثبت قرارداد، باشگاه می‌تواند نسبت به ثبت قرارداد بازیکن خارجی شاغل در لیگ برتر اقدام نماید و اعلام فسخ قرارداد بازیکن خارجی به سازمان مربوطه ارسال خواهد گردید و فدراسیون فوتبال نیز جهت صدور کارت ITC ضروری است مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال به شماره ... مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱، در رابطه با چگونگی صدور کارت بازی برای بازیکن موردنظر اقدام نماید.

در نهایت، کمیته انضباطی با توجه به مراتب فوق، شکایت باشگاه‌های مس شهر بابک و سپاهان اصفهان را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.