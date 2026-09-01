حضور مربی خارجی جدید در استقلال منتفی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده از ابتدای فصل خواستار اضافه شدن یک دستیار خارجی دیگر به کادر فنی تیم فوتبال استقلال بود و در هفته‌های اخیر گزینه‌های مختلفی برای این منظور مطرح شدند اما تلاش آبی‌پوشان برای جذب مربی جدید تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در ابتدا قرار بود یک مربی خارجی به کادر فنی استقلال اضافه شود و پس از منتفی شدن حضور گزینه‌های قبلی، نام یک مربی کروات نیز به عنوان گزینه جدی مطرح شد. حتی مذاکراتی با مارکو توکیچ انجام شد و دعوت‌نامه‌ای نیز برای حضور او در استقلال ارسال شد اما با گذشت چند هفته از آغاز لیگ برتر توافق نهایی میان دو طرف حاصل نشده است.

در شرایط فعلی بعید است مربی جدیدی به کادر فنی استقلال اضافه شود و به نظر می‌رسد بختیاری‌زاده با همین نفراتی که اکنون در کنار او فعالیت می‌کنند، کارش را ادامه خواهد داد.

اوزجان بیزاتی تنها مربی خارجی حاضر در کادر فنی استقلال خواهد بود. این مربی ترکیه‌ای که با درخواست بختیاری‌زاده به همکاری خود با آبی‌پوشان ادامه داده، پیش از آغاز فصل قراردادش را با استقلال تمدید کرده است.

بنابراین اگر تصمیم جدیدی از سوی مدیران باشگاه یا سرمربی استقلال اتخاذ نشود، کادر فنی آبی‌پوشان در ادامه فصل با ترکیب فعلی به کار خود ادامه خواهد داد و بیزاتی تنها چهره خارجی کادر فنی استقلال باقی می‌ماند.