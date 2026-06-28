به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات عصر یکشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی راه‌های استان که همزمان با ستاد اجرایی خدمات سفر در سمنان برگزار شد، افزود: استان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت آماده است.

وی با بیان اینکه به دستور استاندار سمنان ساختار اجرایی این رویداد در قالب کمیته‌های تخصصی ساماندهی شده است، اظهار کرد: مسئولیت هر بخش به دستگاه‌های اجرایی مرتبط واگذار شده تا هماهنگی لازم در حوزه‌های حمل‌ونقل، اسکان، خدمات درمانی، اطلاع‌رسانی، امنیت، خدمات شهری، سوخت‌رسانی، مواکب و سایر بخش‌ها با انسجام کامل دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به احتمال افزایش قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی استان یادآور شد: با توجه به احتمال تعطیلی چندروزه تهران و افزایش حجم سفرها، تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان باید با آمادگی کامل در میدان حضور داشته باشند.

ایلیات ادامه داد: به دستگاه‌های خدماتی و شهرداری‌ها نیز ابلاغ شده تا در این مدت از اجرای عملیات عمرانی غیرضروری در معابر خودداری کنند و مجتمع‌های خدماتی، جایگاه‌های سوخت، سرویس‌های بهداشتی، مراکز امدادی و خدمات بین‌راهی نیز برای ارائه خدمات مناسب به مسافران آماده باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اسکان زائران گفت: مدیریت اسکان با محوریت آموزش و پرورش و همکاری سایر دستگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز اقامتی انجام شده و علاوه بر پیش‌بینی فضاهای اسکان موقت، هماهنگی لازم برای استقرار مواکب، تأمین یخ، خدمات رفاهی، امدادی و درمانی، استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیریت ایمنی مسیرها نیز صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند ضمن انجام وظایف ذاتی خود، با هماهنگی کامل و پاسخگویی سریع، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به شرکت‌کنندگان این مراسم بزرگ ملی را فراهم کنند.