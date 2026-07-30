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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

توزیع ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی ظرفیت‌های گردشگری کردستان میان زائران

توزیع ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی ظرفیت‌های گردشگری کردستان میان زائران

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: همزمان با ایام اربعین، در مسیر مرز باشماق ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان میان زائران توزیع می‌شود.

پویا طالب‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز بین‌المللی باشماق مریوان امسال نیز به عنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران اربعین حسینی انتخاب شده و استان کردستان برای پنجمین سال متوالی افتخار میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.

وی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، موکب تخصصی خود را در مسیر منتهی به مرز باشماق مستقر کرده تا علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی استان را نیز معرفی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: در این موکب، راهنمایان گردشگری و نیروهای متخصص حضور دارند و خدمات راهنمایی، اطلاع‌رسانی، پذیرایی و معرفی جاذبه‌های استان را به زائران ارائه می‌کنند.

طالب‌نیا گفت: در قالب این برنامه، حدود ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی و معرفی جاذبه‌های گردشگری میان زائران توزیع می‌شود تا مسافران علاوه بر سفر معنوی اربعین، با ظرفیت‌های متنوع گردشگری کردستان نیز آشنا شوند.

وی ادامه داد: تمامی مراکز اقامتی، مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و تأسیسات گردشگری استان برای ارائه خدمات به زائران آماده‌سازی شده‌اند و تیم‌های نظارتی این اداره‌کل نیز به صورت مستمر بر عملکرد این مراکز، رعایت ضوابط بهداشتی و کیفیت خدمات نظارت دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان تصریح کرد: خدمات امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی نیز در محورهای تردد زائران مستقر شده تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

طالب‌نیا تأکید کرد: همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل، تمام ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی به کار گرفته‌اند و بخش گردشگری استان نیز در همین راستا آماده خدمت‌رسانی است.

وی خدمت به زائران اربعین را افتخاری برای مردم کردستان دانست و خاطرنشان کرد: اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی استان به زائرانی از نقاط مختلف کشور و جهان اسلام است و تلاش کرده‌ایم این ظرفیت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات مناسب، زائران اربعین حسینی سفری ایمن، آرام و همراه با رضایت را از مسیر مرز بین‌المللی باشماق تجربه کنند.

کد مطلب 6903486

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