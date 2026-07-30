پویا طالبنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز بینالمللی باشماق مریوان امسال نیز به عنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران اربعین حسینی انتخاب شده و استان کردستان برای پنجمین سال متوالی افتخار میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.
وی افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، موکب تخصصی خود را در مسیر منتهی به مرز باشماق مستقر کرده تا علاوه بر خدمترسانی به زائران، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایعدستی استان را نیز معرفی کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان بیان کرد: در این موکب، راهنمایان گردشگری و نیروهای متخصص حضور دارند و خدمات راهنمایی، اطلاعرسانی، پذیرایی و معرفی جاذبههای استان را به زائران ارائه میکنند.
طالبنیا گفت: در قالب این برنامه، حدود ۱۰ هزار قلم اقلام تبلیغاتی و معرفی جاذبههای گردشگری میان زائران توزیع میشود تا مسافران علاوه بر سفر معنوی اربعین، با ظرفیتهای متنوع گردشگری کردستان نیز آشنا شوند.
وی ادامه داد: تمامی مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی بینراهی و تأسیسات گردشگری استان برای ارائه خدمات به زائران آمادهسازی شدهاند و تیمهای نظارتی این ادارهکل نیز به صورت مستمر بر عملکرد این مراکز، رعایت ضوابط بهداشتی و کیفیت خدمات نظارت دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان تصریح کرد: خدمات امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در محورهای تردد زائران مستقر شده تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
طالبنیا تأکید کرد: همه دستگاههای عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل، تمام ظرفیتهای خود را برای ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی به کار گرفتهاند و بخش گردشگری استان نیز در همین راستا آماده خدمترسانی است.
وی خدمت به زائران اربعین را افتخاری برای مردم کردستان دانست و خاطرنشان کرد: اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایعدستی استان به زائرانی از نقاط مختلف کشور و جهان اسلام است و تلاش کردهایم این ظرفیت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، هماهنگی دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات مناسب، زائران اربعین حسینی سفری ایمن، آرام و همراه با رضایت را از مسیر مرز بینالمللی باشماق تجربه کنند.
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