درخواست بسیج اساتید تهران بزرگ برای عزل فوری مسئولان وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی تهران بزرگ با صدور بیانیهای ضمن محکومیت حضور دو تن از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای صنفی دانشجویان، نسبت به بیتوجهی مسئولان حاضر به آنچه «حرکت قانونشکنانه و ساختارشکنانه کشف حجاب» عنوان شده است، اعتراض کرد.
در ابتدای این بیانیه با استناد به آیه ۱۱ سوره عنکبوت آمده است: «وَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِینَ».
بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ در این بیانیه با تأکید بر اینکه دانشگاه بهعنوان سنگر فرهنگ و تربیت، جایگاه ترویج ارزشهای اسلامی و الگوی سوم برای جامعه است، تصریح کرده است که انتظار میرود تمامی مسئولان و دستاندرکاران حوزه آموزش عالی، نهتنها در کلام، بلکه در عمل نیز پاسدار حریمهای اخلاقی و شرعی این محیط باشند.
در ادامه بیانیه آمده است: اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر حضور دو تن از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با برخی اعضای ظاهراً انتخابی شوراهای صنفی که در آن حرمت واجب الهی «حجاب» توسط عدهای معدود نادیده گرفته شده و مسئولان حاضر نهتنها واکنشی نشان نداده، بلکه در فضایی صمیمی با این ساختارشکنی، قانونشکنی و ناهنجاری همراهی کردهاند.
بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ این اقدام را در ادبیات امامین انقلاب اسلامی، مصداق بارز «نفوذ و شبیخون فرهنگی» و «عادیسازی قانونشکنی» در بدنه مدیریتی آموزش عالی دانسته است.
در این بیانیه تأکید شده است که پیامدهای این اقدام فراتر از یک خطای فردی بوده و به تضعیف سنگرهای فرهنگی دانشگاه و زمینهسازی برای استحاله درونی نهاد آموزش عالی در آستانه سال تحصیلی جدید منجر میشود.
همچنین در این بیانیه آمده است: انتشار رسمی تصاویر این جلسه توسط بخشهای رسانهای خود سازمان امور دانشجویان، عمق این بیتوجهی به ارزشهای دینی را عیان میسازد.
بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ در ادامه با طرح این پرسش که «آیا دانشگاه باید میدان رژه ساختارشکنان و هنجارشکنان باشد یا کارخانه انسانسازی و دانشمندپروری؟» اعلام کرده است که این اقدام نهتنها خشم اساتید متعهد و دانشجویان انقلابی را برانگیخته، بلکه در جنگ ترکیبی دشمن، سیگنالی غلط به بدخواهان نظام مخابره میکند که مسئولان اجرایی، اولویتهای اصلی نظام را به فراموشی سپردهاند.
درخواست عزل فوری مسئولان خاطی
بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی تهران بزرگ در ادامه بیانیه خود از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواسته است نسبت به این موضوع اقدامات مشخصی انجام دهد.
نخست، برخورد قاطع و عزل فوری مسئولان حاضر در جلسه؛ در این بیانیه آمده است: از آنجا که سکوت در برابر این قانونشکنی و ناهنجاری از سوی مقامات ارشد وزارتخانه، مهر تأییدی بر آن تلقی میشود، خواستار عزل فوری و برخورد قانونی با مسئولان خاطی حاضر در جلسه هستیم.
دوم، پالایش ساختار فرهنگی؛ بسیج اساتید خواستار بررسی دقیق چرایی شکلگیری این جلسه و شناسایی عواملی شده است که بستر چنین ساختارشکنی و دهنکجیهایی را فراهم کردهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به موضوع تخلفات دانشجویی آمده است: «حافظه تاریخی دانشگاهها به یاد دارد هنوز آرای قطعی تخلفات معدود دانشجویان همراهیکننده با فتنه دیماه ۱۴۰۴ در کمیته انضباطی مرکزی، بعد از ۸ ماه صادر نگردیده و تعلل در این زمینه، تبعات آن در آینده دامان دانشگاهها را خواهد گرفت.»
سوم، عذرخواهی رسمی وزارت علوم؛ در این بیانیه تأکید شده است که وزارت علوم موظف است ضمن صدور بیانیهای صریح، از ساحت جامعه دانشگاهی و خانوادههای شهدا به دلیل آنچه «ترویج آشکار ساختارشکنی و جرم کشف حجاب» عنوان شده، عذرخواهی کند و از صدور اطلاعیههای توجیهی پرهیز کند.
چهارم، اجرای منشور اخلاقی و انضباطی دانشگاه؛ بسیج اساتید اجرای قاطعانه منشور اخلاقی و انضباطی دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی جدید را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانسته است.
در ادامه بیانیه آمده است: دشمنان نظام، پس از شکست در عرصههای گوناگون جنگ نظامی و اقتصادی، اکنون تمرکز خود را بر ایجاد تفرقه، آشوب و ساختارشکنی در محیط دانشگاه و انحراف افکار دانشجویان معطوف داشتهاند.
بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ در پایان اعلام کرده است که در پاسداری از حریم قانون و ارزشهای الهی، با هیچ فرد و جریانی تعارف نخواهد داشت.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: «ما این مطالبه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد و سکوت در برابر این توطئه را خیانت به آرمانهای امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب و امام حاضر میدانیم.»
این بیانیه با عبارت «وَالعاقبة للمتقین» و با امضای بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی تهران بزرگ به پایان رسیده است.
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