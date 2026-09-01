به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امید شاکری در گفتگویی درباره آغاز دوباره عملیات اجرایی طرح پتروشیمی اسلامآباد غرب گفت: این تصمیم پس از برگزاری نشستهای متعدد کارگروه تخصصی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بررسی تازهترین وضع طرح اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه کارگاه طرح با بازنگری و بهینهسازی مراحل اجرایی فعال شده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح با هدف تکمیل واحد متانول در فاز نخست با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود دنبال میشود.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه همزمان با ادامه عملیات اجرایی، اقدامهای لازم برای جذب سرمایه مورد نیاز بهمنظور تکمیل فازهای بعدی طرح نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: مذاکرات با وزارت نفت با هدف رفع موانع، تسهیل شرایط اجرای طرح و بهرهمندی از مشوقها و ظرفیتهای حمایتی در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، طرح GTPP اسلامآباد غرب (زنجیره ارزش تولید پلیپروپیلن از گاز طبیعی) با مجموع ظرفیت سالانه ۹۶۰ هزار تن محصول در سه فاز، تبدیل گاز طبیعی به متانول با ظرفیت سالانه ۶۶۰ هزار تن، تبدیل متانول به پروپیلن با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن و درنهایت تولید محصول ارزشمند پلیپروپیلن با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن و سایر محصولات جانبی احداث میشود.
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