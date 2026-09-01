به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپه‌وند شامگاه سه شنبه با اشاره به اجرای طرح ساقه‌گذاری شیرآلات در خطوط تغذیه گاز استان به رسانه‌ها گفت: این طرح در راستای تقویت الزامات پدافند غیرعامل، ارتقای ضریب اطمینان شبکه گازرسانی و افزایش ایمنی تأسیسات در دستور کار شرکت گاز استان لرستان قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات ساقه‌گذاری و حذف حوضچه‌های ۵۶ شیر در خطوط تغذیه گاز استان هم‌اکنون با جدیت در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی این نقاط پیش از شروع فصل سرما و ورود به دوره اوج مصرف گاز تکمیل خواهند شد.

دسترسی سریع‌تر به شیرآلات در شرایط اضطراری

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با تشریح اهداف اجرای این طرح، عنوان کرد: ساقه‌گذاری شیرآلات علاوه بر بهینه‌سازی تأسیسات، با هدف صیانت از سلامت سرمایه‌های انسانی و فراهم کردن شرایط برای تداوم ایمن و پایدار جریان گاز انجام می‌شود.

سپه‌وند تصریح کرد: با حذف حوضچه‌های شیر، مخاطرات ناشی از ورود نیروهای عملیاتی به فضاهای بسته کاهش می‌یابد و دسترسی مستقیم به شیرآلات از سطح زمین فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام امکان مانور سریع‌تر بر روی شیرآلات را فراهم کرده و در شرایط اضطراری، سرعت عمل نیروهای عملیاتی و امدادی را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در مدیریت بحران و حفظ پایداری شبکه گازرسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاهش هزینه‌های نگهداری تأسیسات گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان، ارتقای شاخص‌های ایمنی و مدیریت بحران را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح دانست و گفت: اجرای عملیات ساقه‌گذاری و حذف حوضچه‌ها ضمن افزایش ایمنی نیروهای عملیاتی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری دوره‌ای تأسیسات نیز مؤثر باشد.

سپه‌وند خاطرنشان کرد: این پروژه همچنین به افزایش طول عمر مفید تأسیسات و حفاظت بهتر از تجهیزات شبکه گازرسانی کمک می‌کند و در مجموع، گامی در جهت ارتقای پایداری و ضریب اطمینان شبکه گاز استان به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه شرکت گاز استان لرستان بر این است که عملیات مربوط به تمامی ۵۶ شیر پیش از آغاز فصل سرد سال به پایان برسد تا شبکه گازرسانی استان با آمادگی و ایمنی بیشتری وارد دوره اوج مصرف شود.