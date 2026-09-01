به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدیپور، به همراه معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی، از یک شرکت بذری در خرمآباد بازدید کرد و روند آمادهسازی و توزیع بذر مورد نیاز کشاورزان استان را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید، مراحل آمادهسازی بذر شامل بوجاری، ضدعفونی، کیسهگیری، لیبلگذاری و کنترل کیفیت مورد بررسی و نظارت قرار گرفت و عملیات وزنکشی کیسههای بذر در طبقات مختلف نیز انجام شد.
تأکید بر رعایت استانداردهای کیفی بذر
محمدیپور در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت کیفیت بذر در تولید محصولات کشاورزی، بر رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای کیفی در تمامی مراحل آمادهسازی، بستهبندی و عرضه بذر تأکید کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین بذر مورد نیاز استان اظهار کرد: سهم بذر مورد نیاز استان از پیش بین شرکتهای بذری تقسیمبندی شده است و این شرکتها پس از آمادهسازی و تأیید نهایی بذر، نسبت به ارسال آن به کارگزاران توزیع اقدام میکنند.
بررسی روند توزیع بذر در دیناروند
در ادامه، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کارگزاری توزیع بذر مرکز جهاد کشاورزی دیناروند نیز بازدید کرد و روند توزیع بذر و عملیات وزنکشی کیسهها در این کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.
محمدیپور با اشاره به اجرای پرداخت یارانه پنج هزار تومانی برای ارقام دیم در سال جاری، بر ضرورت ثبت دقیق، کامل و خوانای اطلاعات کشاورزان تأکید کرد.
وی گفت: در ثبت مشخصات کشاورزان، بهویژه شماره شبای آنان، باید دقت لازم صورت گیرد تا فرآیند واریز یارانه بدون مشکل انجام شود.
تسریع در توزیع نهادهها برای کشت پاییزه
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با حضور در مرکز جهاد کشاورزی دیناروند، بر تسریع در روند توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد.
وی خواستار توزیع هرچه سریعتر کود و بذر مورد نیاز کشاورزان شد تا مقدمات لازم برای آغاز کشت پاییزه در استان فراهم شود.
نظر شما