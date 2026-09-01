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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

اصابت پرتابه دشمن به محدوده فرودگاه جیرفت خسارت نداشت

اصابت پرتابه دشمن به محدوده فرودگاه جیرفت خسارت نداشت

کرمان- معاون امنیتی وانتظامی استاندار کرمان گفت: اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت هیچ‌گونه خسارت جانی یا آسیبی به باند و ساختمان‌های فرودگاه وارد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، دقایقی پیش «سه شنبه شب » از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت خبر داد و گفت: این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا آسیبی به باند و ساختمان‌های فرودگاه وارد نکرده و اوضاع تحت کنترل است.

وی افزود: فرودگاه شهرستان جیرفت مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت که در محدوده خارج از باند فرودگاه فرود آمده است.

وی ادامه داد: در این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده و آسیبی نیز به باند و ساختمان‌های فرودگاه وارد نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان تأکید کرد: اوضاع تحت کنترل است.

کد مطلب 6934791

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 1
      پاسخ
      انشااله پدافند قویتر عمل کند که دشمن به عمق خاک ما نتواند نفوذکند.مویدباشید.

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