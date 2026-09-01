به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی سه‌شنبه شب پس از تساوی شمس‌آذر مقابل تراکتور اظهار کرد: بازی بسیار سختی مقابل تیمی پرمهره داشتیم که از بهترین بازیکنان فوتبال ایران بهره می‌برد، اما بازیکنان ما توانستند عملکرد خوبی داشته باشند و درصد اشتباهات خود را پایین بیاورند.

وی افزود: تراکتور در نیمه نخست فشار زیادی وارد کرد، اما بازیکنان ما به تدریج شرایط بازی را کنترل کردند و با حفظ توپ اجازه ندادند حریف موقعیت‌های زیادی ایجاد کند.

سرمربی شمس‌آذر ادامه داد: در نیمه دوم کنترل بیشتری روی بازی داشتیم و روی ضربات ایستگاهی نیز یکی دو موقعیت بسیار خوب به دست آوردیم که اگر به گل تبدیل می‌شد، می‌توانست نتیجه را تغییر دهد.

رضایی با بیان اینکه از عملکرد بازیکنانش رضایت دارد، گفت: توقع من از این تیم بالاتر است و بازیکنان شمس‌آذر ظرفیت رشد و پیشرفت بیشتری دارند، اما برای رسیدن به این هدف به زمان تمرین بیشتری نیاز داریم.

وی با انتقاد از فشردگی مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: در ۱۷ روز پنجمین بازی خود را انجام دادیم و بخش زیادی از زمان بین مسابقات صرف سفر و ریکاوری می‌شود. در چنین شرایطی فرصت کافی برای تمرین نداریم و این مسئله فشار زیادی به تیم وارد می‌کند.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به افزایش مصدومیت بازیکنان در اثر فشردگی مسابقات افزود: ما در هفته‌های اخیر بازیکنان مصدوم داشته‌ایم و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است طی چند هفته آینده با کمبود بازیکن مواجه شویم.

رضایی گفت: شرایط جغرافیایی و مسافت‌های طولانی در فوتبال ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ وقتی یک تیم ساعت‌ها در مسیر است، کیفیت ریکاوری و آماده‌سازی بازیکنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: امکانات، مکمل‌ها و برنامه غذایی ما قابل مقایسه با تیم‌های بزرگ و متمول نیست و همین مسئله کار را برای شمس‌آذر سخت‌تر می‌کند، اما با وجود این محدودیت‌ها بازیکنان با تمام توان برای تیم تلاش می‌کنند.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به حمایت هواداران این تیم خاطرنشان کرد: هواداران تا آخرین دقایق بازی از تیم حمایت کردند و این همراهی انگیزه زیادی به بازیکنان می‌دهد. ما خودمان را مدیون این هواداران می‌دانیم و تلاش می‌کنیم آنها را خوشحال کنیم.

رضایی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان استان به شمس‌آذر شد و گفت: شمس‌آذر در شرایطی با تیم‌هایی رقابت می‌کند که هزاران میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، اما این تیم با اتکا به توان بازیکنان و تلاش مجموعه خود به کار ادامه می‌دهد.

وی افزود: شمس‌آذر یکی از معدود تیم‌های خصوصی لیگ برتر است که بخش عمده هزینه‌های آن توسط مالک باشگاه تأمین می‌شود و امیدوارم استاندار، فرماندار و شهردار قزوین توجه بیشتری به این تیم داشته باشند.

سرمربی شمس‌آذر تأکید کرد: بازیکنان ما شرایط سختی دارند، اما تمرکزشان روی پیشرفت و امتیازگیری است و تلاش می‌کنیم هفته به هفته شرایط تیم را بهتر کنیم.

رضایی درباره وضعیت بازیکنان جوان تیم نیز گفت: بازیکنانی مانند علی زارعی، مهرشاد اسدی و محمدرضا و همچنین دروازه‌بان جوان تیم، روند رو به رشدی دارند و می‌توانند در ادامه فصل بیشتر به شمس‌آذر کمک کنند.

وی در پایان گفت: قول می‌دهم تیم شمس‌آذر روزبه‌روز بهتر شود و برای رسیدن به جایگاه مناسب در جدول تلاش کنیم. اکنون تمام تمرکز ما روی بازی آینده مقابل چادرملو است و امیدواریم با کسب نتیجه مطلوب، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهیم.

