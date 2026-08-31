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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

۴۰۰ زوج جوان در مناطق کم‌برخوردار صاحب جهیزیه شدند

۴۰۰ زوج جوان در مناطق کم‌برخوردار صاحب جهیزیه شدند

ری- معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، از اهدای بیش از ۴۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان در مناطق کم‌برخوردار کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه چوپانی، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های حمایتی بنیاد آبشار عاطفه‌ها اظهار کرد: طبق روال هر سال، طرح اهدای کمک‌جهیزیه به زوج‌های جوان در نمایندگی‌های بنیاد در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در این مرحله بیش از ۴۰۰ سری کمک‌جهیزیه شامل اقلام اساسی و اولیه زندگی برای زوج‌های جوان در استان‌های کم‌برخوردار از جمله کرمانشاه، کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

معاون اجرایی بنیاد آبشار عاطفه‌ها با تأکید بر حمایت از تولید داخلی تصریح کرد: تمامی اقلام تهیه‌شده برای این جهیزیه‌ها از تولیدات داخلی است و خیرین بنیاد با این اقدام علاوه بر حمایت از زوج‌های جوان، به تقویت کالای ایرانی و اشتغال‌زایی بومی کمک می‌کنند.

چوپانی با اشاره به همزمانی این برنامه با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) ادامه داد: جشن‌های نمادین عروسی نیز برای زوج‌های تحت حمایت در نمایندگی‌های بنیاد برگزار می‌شود تا در کنار حمایت‌های مادی، زمینه حمایت معنوی و تسهیل آغاز زندگی مشترک آنان فراهم شود.

وی در ادامه از اجرای برنامه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان مستعد خبر داد و گفت: تأمین و اهدای لوازم‌التحریر از دیگر برنامه‌های بنیاد برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش است.

معاون اجرایی بنیاد آبشار عاطفه‌ها افزود: این بنیاد در مقاطع مختلف از جمله اسفندماه و فروردین‌ماه با راه‌اندازی آشپزخانه‌هایی در سراسر کشور، غذای گرم طبخ و توزیع کرده و مواکب خدمت‌رسانی آن نیز در رزمایش‌های شبانه فعال هستند.

چوپانی با اشاره به فعالیت مددکاران اجتماعی بنیاد اظهار کرد: مددکاران در حوزه‌هایی مانند تأمین دارو و درمان، هزینه‌های جراحی و حمایت از ایتام فعالیت می‌کنند و در حال حاضر برای هر یتیم تحت پوشش ماهانه بیش از سه میلیون تومان واریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران بیش از یک میلیون خیر با این بنیاد همکاری دارند و این مشارکت گسترده حاصل شفاف‌سازی و اعتمادسازی در مجموعه است.

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در پایان با اشاره به حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در مناطق جنگ‌زده گفت: این بنیاد در حوزه‌هایی مانند تعمیر و بازسازی مسکن و تأمین مواد غذایی به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک می‌کند و این خدمات در استان‌های هرمزگان و خوزستان نیز ادامه دارد.

کد مطلب 6932864

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