به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه چوپانی، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های حمایتی بنیاد آبشار عاطفه‌ها اظهار کرد: طبق روال هر سال، طرح اهدای کمک‌جهیزیه به زوج‌های جوان در نمایندگی‌های بنیاد در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در این مرحله بیش از ۴۰۰ سری کمک‌جهیزیه شامل اقلام اساسی و اولیه زندگی برای زوج‌های جوان در استان‌های کم‌برخوردار از جمله کرمانشاه، کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

معاون اجرایی بنیاد آبشار عاطفه‌ها با تأکید بر حمایت از تولید داخلی تصریح کرد: تمامی اقلام تهیه‌شده برای این جهیزیه‌ها از تولیدات داخلی است و خیرین بنیاد با این اقدام علاوه بر حمایت از زوج‌های جوان، به تقویت کالای ایرانی و اشتغال‌زایی بومی کمک می‌کنند.

چوپانی با اشاره به همزمانی این برنامه با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) ادامه داد: جشن‌های نمادین عروسی نیز برای زوج‌های تحت حمایت در نمایندگی‌های بنیاد برگزار می‌شود تا در کنار حمایت‌های مادی، زمینه حمایت معنوی و تسهیل آغاز زندگی مشترک آنان فراهم شود.

وی در ادامه از اجرای برنامه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان مستعد خبر داد و گفت: تأمین و اهدای لوازم‌التحریر از دیگر برنامه‌های بنیاد برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش است.

معاون اجرایی بنیاد آبشار عاطفه‌ها افزود: این بنیاد در مقاطع مختلف از جمله اسفندماه و فروردین‌ماه با راه‌اندازی آشپزخانه‌هایی در سراسر کشور، غذای گرم طبخ و توزیع کرده و مواکب خدمت‌رسانی آن نیز در رزمایش‌های شبانه فعال هستند.

چوپانی با اشاره به فعالیت مددکاران اجتماعی بنیاد اظهار کرد: مددکاران در حوزه‌هایی مانند تأمین دارو و درمان، هزینه‌های جراحی و حمایت از ایتام فعالیت می‌کنند و در حال حاضر برای هر یتیم تحت پوشش ماهانه بیش از سه میلیون تومان واریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران بیش از یک میلیون خیر با این بنیاد همکاری دارند و این مشارکت گسترده حاصل شفاف‌سازی و اعتمادسازی در مجموعه است.

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در پایان با اشاره به حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در مناطق جنگ‌زده گفت: این بنیاد در حوزه‌هایی مانند تعمیر و بازسازی مسکن و تأمین مواد غذایی به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک می‌کند و این خدمات در استان‌های هرمزگان و خوزستان نیز ادامه دارد.