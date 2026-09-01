به گزارش خبرنگار مهر، جمالالدین بابایی،شامگاه سه شنبه در گفتوگو با رسانهها از اعزام سه کاروان سلامت به مناطق محروم و صعبالعبور عشایری شهرستان پلدختر همزمان با هفته دولت و بسیج ادارات خبر داد.
وی با اشاره به مشارکت پزشکان داوطلب، دانشجویان علوم پزشکی و نیروهای درمانی در اجرای این برنامهها اظهار داشت: این کاروانهای سلامت با هدف ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی، ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش دسترسی ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات پزشکی و مشاورهای به روستاهای درهباغ، پسکلم و قلعهزنجیر اعزام شدند.
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان افزود: در جریان فعالیت این کاروانها، خدمات متنوعی شامل ویزیت رایگان پزشک، توزیع داروی رایگان، کنترل فشارخون، تست قند خون، خدمات مامایی، مشاوره پیشگیری از بیماریهای زنان، مشاوره تغذیه، خدمات پرستاری و تزریقات، آموزشهای سلامتمحور و مشاوره روانشناسی به مراجعهکنندگان ارائه شد.
بابایی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۵۰ نفر از ساکنان مناطق محروم و عشایری روستاهای درهباغ، پسکلم و قلعهزنجیر از خدمات رایگان سه کاروان سلامت بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۴۱۰ نفر از خدمات ویزیت پزشکی رایگان، ۳۱۰ نفر از داروی رایگان، ۲۹۰ نفر از کنترل فشارخون، ۲۶۰ نفر از تست قند خون و ۲۲۰ نفر از خدمات مامایی و مشاوره سلامت زنان بهرهمند شدند و دهها مورد خدمات آموزشی، پرستاری و روانشناختی نیز به ساکنان این مناطق ارائه شد.
توسعه خدمات بشردوستانه در مناطق کمبرخوردار
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان با تأکید بر نقش داوطلبان در توسعه خدمات بشردوستانه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت پزشکان، پیراپزشکان و داوطلبان نیکوکار، زمینه ارائه خدمات تخصصی و رایگان به اقشار نیازمند را فراهم کرده است.
وی افزود: اجرای این برنامهها در راستای تحقق اهداف بشردوستانه و کاهش محرومیتهای حوزه سلامت در مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
بابایی در پایان از مشارکت پزشکان داوطلب، دانشجویان علوم پزشکی و دستگاههای همکار در اجرای این برنامهها قدردانی کرد و گفت: معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان، توسعه و تداوم اعزام کاروانهای سلامت به مناطق محروم و کمبرخوردار را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند.
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