عباس ناطق نوری در گقتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط حضور نمایندگان ایران در ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر اظهار کرد: در این دوره از بازیها فدراسیون انجمنهای ورزشی با دو رشته سومو و طنابکشی در کاروان ایران حضور خواهد داشت. در رشته سومو یک ورزشکار و در رشته طنابکشی نیز ۹ ورزشکار به این مسابقات اعزام میشوند.
وی افزود: بازیهای جهانی عشایر ششمین دوره خود را پشت سر میگذارد اما در دورههای گذشته حضور رشتههای مختلف به شکل سازمانیافته و در قالب فعلی نبوده است. برای نخستینبار است که فدراسیون انجمنهای ورزشی با این دو رشته در این رویداد حضور پیدا میکند و طبیعتاً شناخت دقیقی از سطح و شرایط رقبای جهانی نداریم.
اوجادی نماینده ایران در سومو
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی درباره نماینده ایران در رشته سومو گفت: علی اوجادی تنها ورزشکار اعزامی ایران در رشته سومو است. او از بهترین ورزشکاران این رشته محسوب میشود و دو سال قبل عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده و امسال نیز قهرمان کشور شده است.
ناطقی نوری ادامه داد: با وجود اینکه شناخت کاملی از رقبای او در این مسابقات نداریم ولی با توجه به سابقه و آمادگی او امیدواریم بتواند در نومدگیمز نیز برای ایران افتخارآفرینی کند و به مدال برسد.
پنج مرحله اردو برای آمادهسازی تیم طنابکشی
وی درباره شرایط تیم طنابکشی نیز گفت: برای آمادهسازی این تیم پنج مرحله اردو برگزار کردیم. چهار مرحله در کرمان برگزار شد و آخرین اردوی متصل به اعزام نیز در تهران و در زمین والیبال ساحلی ورزشگاه آزادی برگزار شد که به تازگی به پایان رسید.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسابقات طنابکشی در محیط ساحلی برگزار میشود تلاش کردیم بخش مهمی از برنامه آمادهسازی ورزشکاران نیز در شرایط مشابه انجام شود تا آنها با آمادگی بیشتری راهی مسابقات شوند.
وی افزود: ۹ ورزشکار اعزامی به این مسابقات سجاد جعفری، نادر کاظمی، حمیدرضا سعید، محمدرضا اسماعیلی، محمدمهدی راینی، علیرضا فلاح، علیرضا شیخزاهدی، عباس عظیمی و محمدجواد رهنما هستند. این تیم بهترین نفرات ما در طنابکشی است و امیدواریم تمرینات و اردوهای برگزارشده در نهایت به نتیجه مطلوب منجر شود.
امیدوار به مدالآوری در طنابکشی
ناطقی نوری درباره شانس مدالآوری تیم طنابکشی گفت: واقعیت این است که چون نخستین حضور رسمی ما در این مسابقات است شناخت دقیقی از حریفان و سطح رقابتها نداریم و نمیتوان پیشبینی دقیقی از نتایج داشت.
وی ادامه داد: با این حال تیم آماده و تخصصی خود را اعزام میکنیم و شرایط ورزشکاران نیز خوب است. تمرینات مناسبی پشت سر گذاشتهاند و امیدواریم بتوانند در رقابتها عملکرد خوبی داشته باشند و برای ایران مدال کسب کنند.
سومو و طنابکشی در مسیر ناگویا
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی همچنین درباره برنامه آمادهسازی تنها نماینده ایران برای بازیهای آسیایی آیچی ناگویا گفت: داود خدیر تمرینات خود را در چابهار دنبال میکرد و پس از بازگشت به تهران یک اردوی دیگر نیز در انزلی خواهد داشت. پس از آن دوباره به چابهار میرود و آخرین مرحله آمادهسازی خود را در آنجا پشت سر خواهد گذاشت تا برای اعزام به بازیهای آسیایی آماده شود.
برگزاری چندین رویداد داخلی در شهریور
ناطقی نوری در بخش دیگری از صحبتهای خود به برنامه مسابقات داخلی فدراسیون اشاره کرد و گفت: در شهریورماه نیز چندین مسابقه کشوری و قهرمانی کشور در رشتههای مختلف برگزار خواهد شد.
وی افزود: مسابقات پرواز پاراگلایدر مسافت از ششم و هفتم شهریور در مرند آذربایجان شرقی برگزار میشود. همچنین مسابقات تکبال کشوری در مجموعه گردشگری عباسآباد تهران، مسابقات اسکی روی آب در مازندران در روزهای نوزدهم و بیستم شهریور و جام آزاد کشوری وحدت در رشته دارت نیز در روزهای بیستوششم و بیستوهفتم شهریور و مسابقات داژبال قهرمانی کشور در دامغان برگزار خواهد شد.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی کشور نیز در رشتههای مختلف در حال برگزاری است و در این ماه برنامههای متعددی برای آقایان و بانوان داریم که از جمله آنها میتوان به مسابقات قهرمانی کشور در دامغان اشاره کرد.
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