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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

مقر توپخانه رژیم صهیونیستی زیر آتش پهپادهای حزب‌الله

مقر توپخانه رژیم صهیونیستی زیر آتش پهپادهای حزب‌الله

حزب‌الله اعلام کرد که آشیانه توپخانه رژیم صهیونیستی را در دو منطقه در جنوب لبنان با پهپادهای انفجاری هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،‌ مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که محل جدید استقرار توپخانه ارتش اسرائیل را در تپه الحمامص در جنوب شهر الخیام با یک فروند پهپاد هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین از حمله با پهپاد انفجاری به مقر تازه‌ تأسیس توپخانه ارتش اسرائیل در مزرعه سردا در جنوب لبنان خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد که دو پهپاد حزب الله به منطقه عملیات نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اصابت کرده است.

رسانه های عبری نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر حمله پهپادی حزب الله در شهرک های صهیونیست نشین شلومی و رأس الناقوره و بتست در الجلیل غربی خبر دادند.

کد مطلب 6858143

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