به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین محمدی اظهار کرد: با امضای قرارداد چهار طرح مرتعداری در دفتر اسناد رسمی شهر آشتیان، احاله مدیریت تمامی طرحهای مرتعداری این شهرستان به مرتعداران به پایان رسید.
وی همزمان با بزرگداشت روز ملی مرتع و مرتعداری در روستای کردیجان آشتیان افزود: در شهرستان آشتیان ۵۶ سامان عرفی ممیزیشده در قالب ۱۷۲ فقره پروانه چرای دام با ۲ هزار و ۹۰۴ بهرهبردار و ۱۷ هزار و ۵۳۹ رأس دام مجاز فعالیت دارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: مراتع شهرستان آشتیان در وسعتی بالغ بر ۴۱ هزار و ۷۰۰ هکتار گسترده شدهاند که در قالب ۵۶ طرح مرتعداری به بهرهبرداران احاله مدیریت شد.
محمدی با اشاره به اینکه احاله مدیریت طرحهای مرتعداری با امضای قرارداد ۳۰ ساله به مرتعداران واگذار میشود، تصریح کرد: از مهمترین مزایای این طرح میتوان به ایجاد حس تعلق در دامداران نسبت به مراتع، حفظ و حراست و نگهداری عرصهها توسط خود بهرهبرداران، احیا و اصلاح مراتع، خودکنترلی در ورود و خروج دام و معافیت از پرداخت عوارض سالیانه تمدید پروانه چرا اشاره کرد.
وی یکی از اهداف مهم این طرح را اقتصادیتر شدن مراتع عنوان کرد و گفت: اجرای طرحهای اقتصادی پیشبینیشده از جمله بهرهبرداری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری، پرورش دام و طیور و در صورت تأمین آب، احداث گلخانه و مزرعه پرورش ماهی میتواند به تقویت معیشت بهرهبرداران کمک کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: با احاله مدیریت طرحهای مرتعداری، هزینههای دولتی در حوزه حفاظت، مراقبت و نگهداری کاهش مییابد و در مقابل، با مدیریت بهرهبرداران شاهد افزایش درآمد آنان خواهیم بود.
