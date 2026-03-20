۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به مناطق مسکونی شهرستان سیریک

سیریک- فرماندار سیریک از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به مناطق مسکونی شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک اظهار کرد: در ساعت ۹ صبح امروز، رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار در آستانه عید سعید فطر و عید نوروز، به منظور برهم زدن وحدت ملی و تضعیف روحیه مردم، به مناطق مسکونی شهرستان سیریک حمله کرد که با الطاف خداوند متعال،این حمله خسارت جانی به همراه نداشت.

فرماندار شهرستان سیریک افزود: دشمن باید بداند که مردم قهرمان شهرستان سیریک، با تمام توان خود،پشت سر نظام و رهبری معظم و نیروهای مسلح، ایستاده اند و چنین حملات ناجوانمردانه، هیچ خللی در روحیه استوار آنان، ایجاد نخواهد کرد.

فرماندار شهرستان سیریک در پایان از مردم شهرستان خواست به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی پیگیری نمایند.

کد خبر 6779672

