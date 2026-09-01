وزیر کشور: قزوین از مسیر عبوری به مقصد گردشگری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین با تقدیر از عملکرد مجموعه مدیریت استان اظهار کرد: همدلی، هماهنگی و همافزایی موجود میان مدیران و مسئولان قزوین قابل تقدیر است و گزارشهای ارائهشده نیز مؤید این موضوع است.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی استان قزوین افزود: منابع انسانی مهمترین مؤلفه پیشرفت و توسعه هر منطقه است و قزوین در طول تاریخ، دانشمندان، مفاخر و شهیدان بزرگی را در خود پرورش داده و امروز نیز از نیروی انسانی کارآمد برخوردار است.
وزیر کشور، صنعتی بودن قزوین را یکی از مزیتهای مهم استان دانست و گفت: قزوین با وجود وسعت محدود، نقش برجستهای در تأمین بسیاری از نیازها و محصولات کشور دارد و در حوزههایی مانند صنایع شوینده، محصولات کشاورزی، دام و طیور از ظرفیتهای مهم کشور محسوب میشود.
قزوین نباید فقط مسیر عبور مسافران باشد
مومنی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری قزوین تصریح کرد: با وجود قدمت تاریخی، آثار ارزشمند و جاذبههای گردشگری فراوان، کمتر شاهد آن هستیم که قزوین به عنوان مقصد گردشگری معرفی شود.
وی ادامه داد: قزوین بیش از نیم قرن پایتخت صفویان بوده و آثار تاریخی ارزشمندی از آن دوره در استان باقی مانده است، بنابراین باید تلاش کنیم این ظرفیتها به شکل مناسبتری معرفی شود.
وزیر کشور تأکید کرد: قزوین نباید صرفاً یک معبر و مسیر عبوری برای مسافرانی باشد که به شمال و شمالغرب کشور سفر میکنند؛ بلکه باید مدت توقف و اقامت این مسافران در استان افزایش پیدا کند.
مومنی گفت: برای تحقق این هدف باید زیرساختهای اقامتی و گردشگری مناسب، ارزان و متناسب با توان اقتصادی مردم ایجاد شود تا افرادی که قزوین را به عنوان مسیر سفر انتخاب میکنند، اقامت متناسبی نیز در این استان داشته باشند.
وی با تبریک هفته قزوین و ثبت جهانی الموت در یونسکو افزود: ثبت جهانی یک اثر پشتوانه تلاشهای فراوان و رعایت استانداردهای بینالمللی است و میتواند قزوین را در سطح جهانی بیشتر معرفی کند.
تشکیل کارگروه گردشگری قزوین با پیگیری وزارت کشور
وزیر کشور پیشنهاد کرد: با محوریت نماینده ولیفقیه و با مشارکت مدیریت استان، کارگروهی برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی قزوین تشکیل شود و دولت و وزارت کشور نیز پیگیریهای لازم را برای فعال کردن ظرفیتهای مغفول استان انجام دهند.
مومنی اظهار کرد: ظرفیتهای گردشگری، تجاری، صنعتی و صادراتی قزوین باید با نگاهی فراتر از کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد و برای حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه و آسیای میانه برنامهریزی شود.
وی با اشاره به ظرفیت راهآهن رشت-آستارا گفت: تکمیل این مسیر میتواند اتصال سراسری ایران به آسیای میانه را تقویت کند و فرصت بزرگی برای استان قزوین در حوزه تجارت، صادرات و گردشگری ایجاد کند.
وزیر کشور افزود: کشورهای آسیای میانه ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری بسیار بالایی دارند که هنوز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته و میتوان از این ظرفیتها برای ایجاد جهش در صادرات و گردشگری استان بهره گرفت.
لزوم تأمین انرژی پایدار برای صنایع قزوین
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعتی بودن استان قزوین گفت: صنایع این استان بیش از بسیاری از استانها به انرژی، بهویژه برق، نیاز دارند و نباید اجازه داد ناترازی انرژی موجب توقف فعالیت واحدهای صنعتی شود.
وی با اشاره به افتتاح یک واحد تولید برق خورشیدی در استان اظهار کرد: امروز یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی افتتاح شد که سرمایهگذار آن بدون دریافت تسهیلات دولتی و با سرمایه خود اقدام به اجرای پروژه کرده است.
وزیر کشور ادامه داد: بخش قابل توجهی از برق تولیدی این نیروگاه میتواند در شهرک صنعتی و در زمان اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد و به تأمین انرژی پایدار واحدهای صنعتی کمک کند.
مومنی همچنین با اشاره به افتتاح واحدهای صنعتی و پروژههای خدمات شهری در استان گفت: برخی از این پروژهها در کمتر از دو سال از مرحله آغاز عملیات به مرحله تولید و بهرهبرداری رسیدهاند و در یکی از واحدهای افتتاحشده نیز حدود ۴۰۰ اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از واحدهای تولید خودرو که عملیات احداث خط تولید آن از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده، اکنون محصول نهایی وارد خط تولید شده است که این سرعت در اجرای پروژهها قابل تقدیر است.
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