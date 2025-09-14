۹ موقوفه جدید در شاهرود ثبت شد؛ وقف بیماران اوتیسم برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بخشی صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها به میزبانی اوقاف شاهرود ضمن بیان اینکه این شهرستان بیشترین میزان وقف در کل استان سمنان را دارد، بیان کرد: در شهرستان شاهرود یک هزار و ۶۲۹ موقوفه ثبتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه شاهرود پنج هزار و ۲۰۰ رقبه دارد، افزود: ۴۲۱ موقوفه با یک هزار و ۹۰۰ رقبه در شهرستان شاهرود غیرمتصرفی و دارای متولی مردمی است و مابقی توسط اوقاف و امور خیریه اداره می‌شود همچنین باید گفت که ۱۸ بقعه و مکان متبرکه و مذهبی شامل پنج بقعه و ۱۳ مسجد مانند مسجد امام حسن عسگری (ع) نیز مستقیماً توسط اوقاف شاهرود اداره می‌شود.

ثبت ۹ وقف جدید

رئیس اداره اوقاف شاهرود از ثبت ۹ وقف جدید در یک سال اخیر در شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان ارزش موقوفات جدید در شهرستان شاهرود محسوب می‌شود.

بخشی از تلاش برای حرکت موقوفات به سمت نیازهای جدید روز جامعه خبر داد و گفت: شاهرود اولین و تنها شهرستان استان سمنان است که وقف با موضوع درمان بیماران اوتیسم و پروانه‌ای را دارد همچنین موقوفات دیگری در زمینه تحصیل، درمان کمک به نیازمندان و … از دیگر نیات موقوفات شهرستان به شمار می‌آید.

وی درباره ۹ موقوفه جدید صورت گرفته در شهرستان شاهرود بیان کرد: نیات این موقوفات شامل سکونت نیازمندان، مجموعه‌های آموزشی و تحصیلی و کمک به نیازمندان بوده است برای مثال یک مجموعه تحصیلی خیر ساز سه کلاسه در مغان ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

به روز سازی موقوفات

رئیس اوقاف شاهرود با بیان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در اوقاف شاهرود به روز سازی موقوفات و اجاره نامه‌های وقفی شهرستان است، افزود: در یکسال اخیر ۶۹۰ قرار داد اجاره موقوفه‌ای با بازدیدهای میدانی به روز رسانی شده است همچنین ۳۷۲ قرار داد تنها در شش ماهه امسال به روز رسانی شده است.

بخشی همچنین با بیان اینکه به روز رسانی قراردادهای اجاره موقوفات در شهرستان طی یکسال اخیر توانسته درامد های اجاره موقوفات برای صرف نیات را نیز به روز کند، گفت: درآمد اجاره موقوفات شاهرود در سال ۱۴۰۲ بالغ بر شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که امسال این شاخص به ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی از انجام ۴۵۰ بازدید میدانی برای به روز رسانی موقوفات شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: احیای موقوفه ۷۰ ساعت آب کشاورزی بعد از ۴۰ سال به ارزش ۱۴ میلیارد تومان در یکی از روستاهای منطقه زیراستاق شهرستان شاهرود از جمله برکات این به روز رسانی در شهرستان شاهرود است.

تأمین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن

رئیس اوقاف و امور خیریه شاهرود با بیان اینکه در راستای به روز رسانی و احیای موقوفات، اداره اوقاف شاهرود به مقوله تأمین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن نیز ورود کرده است، افزود: ۷۰ هزار متر مربع زمین در روستاهای شهرستان با همکاری اداره بنیاد مسکن خوشبختانه الحاق محدوده و تغییر کاربری تأمین شده تا مردم بتوانند در آن خانه بسازند همچنین این زمین‌ها تفکیک شده و به مردم واگذار می‌شود.

بخشی از صدور ۴۰۰ سند مالکیت برای موقوفات و ۶۵۰ رقبه شهرستان از هفته وقف سال قبل صادر شده است، ابراز داشت: تا سال آینده هیچ موقوفه و رقبه ای در شهرستان شاهرود بدون سند باقی نخواهد ماند