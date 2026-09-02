غضنفرآبادی: آمریکا با بمباران مراسم عروسی به استیصال خود اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در نطق میاندستور خود، با اشاره به تقابل همیشگی حق و باطل اظهار کرد: از آغاز خلقت انسان، مصاف میان حق و باطل آغاز شد؛ خداوند در جانب حق و شیطان در جانب باطل قرار گرفت، اما هیچگاه حق شکست نخورده و باطل پیروز نشده است و همواره حق بر باطل پیروز بوده است.
وی افزود: ایران عزیز، مهد قرآن، ایمان، عترت، انسانیت و طهارت است و در مقابل، باطل همان شیطان و سران ظالم، کودککش و کودکخور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. وعده و سنت تخلفناپذیر خداوند متعال، صاحب ملک و ملکوت، نصرت و یاری مؤمنان است و خداوند قطعاً یاریکننده کسی است که او را یاری کند.
نماینده مردم بم در مجلس ادامه داد: ما معتقدیم سنت الهی برای هر خداجوی، خدا باور و ظلمستیز همان است که از زبان پیامبر خدا حضرت موسی(ع) بیان شده و رهبر شهیدمان نیز فرمودند: «ان معی ربی».
غضنفرآبادی تصریح کرد: آمریکا با کشتار دانشآموزان میناب و مردم مظلوم لامرد و همچنین بمباران مراسم عروسی در سیریک، به استیصال و بنبست خود اعتراف کرد و در حال نابودی است.
وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان گفت: حماسهسازی ملت ایران، هیمنه پوشالی آمریکا را در دنیا فرو ریخت و ملت ایران را به اوج عزت و عظمت رساند؛ هرچند این ملت پیش از این نیز عزیز و عزتمند بود و این حماسه، این عزت و عظمت را آشکارتر کرد.
این نماینده مجلس، این دستاورد را مرهون رشادت و ایثار نیروهای مسلح دانست و گفت: این عزت و عظمت مدیون رشادت، شهامت، شجاعت، ایثار و روحیه شهادتطلبی رزمندگان غیور سپاه و ارتش، بسیجیان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است که در شرایط سخت موشک شلیک کردند، در کنار سامانههای پدافندی ماندند و از امنیت مردم، مرزها و شهرها دفاع کردند. برخی از این نیروها به فیض عظمای شهادت نائل شدند و برخی نیز همچنان استوار و مردانه به دفاع ادامه میدهند.
غضنفرآبادی با تقدیر از مردم و خانوادههای شهدا افزود: ما مدیون ملت بزرگ و عزیز و مبعوثشدهای هستیم که ۱۸۵ شب در سنگر خیابان حضور پیدا کردند و نشان دادند که میتوانند در تراز لشکریان حضرت مهدی موعود(عج) باشند. همچنین مدیون ایثار و فداکاری خانوادههای عزیز شهدا هستیم و تاریخ ایران هیچگاه این رشادت، شهامت، پایمردی، ایستادگی، مقاومت، ایمان و اخلاص را فراموش نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رفتارها در شرایط جنگی اظهار کرد: تاریخ فراموش نخواهد کرد که عدهای اندک، بدون توجه به شرایط جنگی و دشواریهای مردم، به ملت و مرز و بوم خود خیانت کردند، برای دشمن مزدوری و جاسوسی کردند و یا با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر مردم وارد کردند. این افراد از صف غیرت و وطنپرستی خارج و وارد صف بیغیرتی، وطنفروشی و خیانت شدند.
نماینده مردم بم تاکید کرد: از دولت درخواست دارم کار و فعالیت خود را دوچندان کند تا وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد.
غضنفرآبادی همچنین از رئیسجمهور خواست با اظهارات نسنجیده برخی مسئولان برخورد کند و گفت: از رئیسجمهور محترم درخواست میکنم نسبت به کسانی که در دولت با اظهارات نسنجیده خود وحدت را نشانه میروند و موجب ناامیدی مردم میشوند، اقدام کرده و از آنان سلب مسئولیت کند.
نماینده مردم بم گفت: آمریکا با کشتار دانشآموزان میناب، مردم لامرد و بمباران مراسم عروسی در سیریک، به استیصال و بنبست خود اعتراف کرده و در حال نابودی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در نطق میاندستور خود، با اشاره به تقابل همیشگی حق و باطل اظهار کرد: از آغاز خلقت انسان، مصاف میان حق و باطل آغاز شد؛ خداوند در جانب حق و شیطان در جانب باطل قرار گرفت، اما هیچگاه حق شکست نخورده و باطل پیروز نشده است و همواره حق بر باطل پیروز بوده است.
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