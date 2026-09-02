به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی و عدم درج قیمت در برخی غرفههای اسکله شهید ذاکری، وحید ترکاشوند رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم به همراه عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب قشم، بهصورت سرزده از این واحدهای صنفی بازدید کردند.
وحید ترکاشوند در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بررسیهای میدانی از غرفههای مستقر در اسکله شهید ذاکری انجام و تخلفاتی از جمله گرانفروشی و عدم درج قیمت در برخی از این واحدها ثبت شد.
وی افزود: برای متصدیان غرفههای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده و به آنان ۷۲ ساعت مهلت داده شده است تا غرفهها را تخلیه و برای اجرای پلمب تحویل دهند؛ بنابراین مهلت تعیینشده به معنای پلمب ۷۲ ساعته نیست، بلکه ضربالاجل تخلیه واحدهای مشمول پلمب است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم ادامه داد: پروندههای تشکیلشده پس از تکمیل گزارش بازرسی، بررسی اسناد خرید و فروش و اخذ دفاعیات متهمان، مطابق ضوابط قانونی در شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
ترکاشوند با اشاره به قانون نظام صنفی کشور تصریح کرد: مطابق ماده ۵۷، عرضه کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده، گرانفروشی محسوب میشود. همچنین بر اساس مواد ۱۵ و ۶۵ این قانون، واحدهای صنفی مکلفاند قیمت کالا یا دستمزد خدمات را بهصورت روشن، مکتوب و قابل رؤیت در معرض دید مشتریان قرار دهند و خودداری از درج قیمت، تخلف صنفی است.
وی تأکید کرد: فعالیت واحدهای صنفی در یکی از مهمترین مبادی مسافری و گردشگری قشم، مسئولیت آنان را در رعایت حقوق مصرفکنندگان دوچندان میکند و حضور گسترده مسافران نمیتواند مجوزی برای عرضه کالا با قیمتهای غیرمتعارف یا پنهانکردن قیمتها باشد.
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