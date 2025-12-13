گشت مشترک ویژه نظارت بر بازار شب یلدا در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید ترکاشوند، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان قشم با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار شب یلدا، گشت مشترکی با حضور دادستان محترم شهرستان قشم و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و از ۱۲ واحد صنفی بازدید به‌عمل آمد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۳ واحد صنفی فاقد هرگونه تخلف شناسایی شدند و برای ۹ واحد صنفی دیگر به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی، پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان قشم با اشاره به برخورد قاطع با گران‌فروشی تصریح کرد: در این گشت مشترک، یک واحد صنفی مستقر در محدوده اسکله شهید ذاکری به علت گران‌فروشی آشکار، با دستور مقام قضائی پلمب شد.

ترکاشوند تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه در ایام مناسبتی که با افزایش تقاضای عمومی همراه است، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و نظارت‌ها تا پایان این ایام به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.