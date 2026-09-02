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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

مدیران ۶ فرهنگسرا منصوب شدند

مدیران ۶ فرهنگسرا منصوب شدند

مدیران جدید فرهنگسراهای فردوس، ارسباران، اخلاق، خراسان، معرفت و خاتم معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران و سرپرستان جدید تعدادی از مراکز فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی حکمی از سوی «محمدباقر اعلمی»، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معرفی شدند.بر اساس احکام صادرشده، «محسن دستمالچی» به عنوان سرپرست فرهنگی هنری منطقه ۵ و رییس فرهنگسرای فردوس، «امین اشرفی» به عنوان سرپرست فرهنگی هنری منطقه ۳ و رییس فرهنگسرای ارسباران، «عباس ریوندی» به عنوان سرپرست فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و رییس فرهنگسرای خاتم و «عباس باباخانیان» به عنوان سرپرست فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و رییس فرهنگسرای اخلاق منصوب شدند.

همچنین «رضا گشانی» به عنوان سرپرست فرهنگسرای خراسان و «شیوا مقدم» به عنوان سرپرست فرهنگسرای معرفت معرفی شدند.

این تغییرات در راستای تقویت مدیریت مراکز فرهنگی هنری و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و نیروهای متخصص در مسیر توسعه و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام شده است.

کد مطلب 6935711
محدثه رمضانعلی

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