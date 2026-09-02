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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

واکنش چین به اظهارات زلنسکی درباره ناامنی فضای هوایی روسیه 

واکنش چین به اظهارات زلنسکی درباره ناامنی فضای هوایی روسیه 

وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس‌ جمهوری اوکراین درباره ناامنی فضای هوایی روسیه، دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تهدیدات ولودیمیر زلنسکی علیه هوانوردی غیرنظامی روسیه گفت: گفت‌وگو و مذاکره تنها راه حل مناسب برای حل و فصل بحران اوکراین است.

وی افزود: پکن از همه طرف‌ها می‌خواهد که خویشتنداری پیشه کنند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه به شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های بیمه هشدار داد که آسمان روسیه به دلیل حضور پهپادهای اوکراینی، دیگر برای پروازهای غیرنظامی امن نیست و عملاً ممکن است بسته شود.

او به‌طور مشخص از شرکت‌هایی که همچنان به مسکو، سن‌پترزبورگ و دیگر مراکز مهم هوایی روسیه پرواز دارند خواست خطرات موجود را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6935482

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