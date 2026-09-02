به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، محسن حسنلو در نشست خبری ستاد خبری بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی در دوره اخیر با جدیت دنبال شده و تبدیل پیام به فرودگاه تخصصی بار هوایی از مأموریت‌های مهم این مجموعه است.

وی افزود: در این راستا، اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه سامانه‌های راداری و ناوبری، خرید و تجهیز خدمات هندلینگ زمینی و اخذ مجوز مرز هوایی پیام در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این اقدامات انجام شده است.

سه پرواز داخلی و سه پرواز خارجی در برنامه پیام

حسنلو با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه پروازهای فرودگاه پیام گفت: سه پرواز داخلی به مقاصد مشهد، کیش و اهواز و سه پرواز خارجی به مقاصد نجف، جده و استانبول پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قراردادهای مربوط به این پروازها منعقد شده و مجوزهای لازم نیز در حال طی مراحل نهایی است و تلاش می‌شود این پروازها به صورت برنامه‌ای در فرودگاه پیام برقرار شوند.

مدیرعامل پیام تأکید کرد: صرف احداث ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی برای گمرک تخصصی یا فرودگاه کافی نیست و باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و خدمات مرتبط نیز در کنار آن قرار گیرد تا مزیت رقابتی واقعی برای مجموعه ایجاد شود.

گمرک تخصصی فاوا؛ پروژه پیشران پیام

حسنلو، گمرک تخصصی فاوا را یکی از پروژه‌های پیشران منطقه ویژه اقتصادی پیام عنوان کرد و گفت: این پروژه از حدود هشت سال گذشته دارای مصوبه هیأت دولت بود، اما در عمل اقدام مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفته بود.

وی افزود: در دوره اخیر اقدامات لازم برای اجرای این پروژه از جمله ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی، حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و آموزش ارزیابان گمرکی انجام شده و پروژه اکنون ۵۷ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل پیام ادامه داد: در بخش احداث ابنیه نیز مناقصه برگزار، پیمانکار انتخاب و کارگاه تجهیز شده و عملیات اجرایی پروژه در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد گمرک تخصصی فاوا در ۲۲ بهمن‌ماه به صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.

حسنلو گفت: راه‌اندازی این گمرک می‌تواند به کاهش مدت زمان ترخیص کالا و کاهش هزینه‌ها و تعرفه‌های وارداتی تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کند.

۴۴۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در پیام

وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار کرد: طی ۳۰ سال گذشته مجموعاً ۴۴۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در پیام منعقد شده که ۱۰۰ قرارداد آن در دوره اخیر به ثبت رسیده است.

حسنلو افزود: از این تعداد، ۶۴ قرارداد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که نشان‌دهنده رویکرد جدی پیام در توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه است.

وی ادامه داد: از مجموع حدود ۲۳۰ هکتار زمین واگذار شده در طول ۳۰ سال گذشته، ۸۰ هکتار در دوره اخیر به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

تخصیص ۲۵۲ میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه

مدیرعامل پیام با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی گفت: با وجود مشکلات ارزی کشور، حدود ۲۵۲ میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه واحدهای مستقر در پیام تخصیص یافته است.

وی افزود: در گذشته صف تخصیص ارز در پیام در مقطعی به حدود ۴۰۰ روز می‌رسید، اما امروز فرآیند تخصیص ارز تقریباً به‌روز شده و موارد باقی‌مانده عمدتاً مربوط به متقاضیانی است که نتوانسته‌اند تأمین ریالی خود را انجام دهند.

توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام

حسنلو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های منطقه گفت: در حوزه آب، فاضلاب، گاز و ارتباطات اقدامات قابل توجهی انجام شده و فازهای یک تا چهار مجموعه به طور کامل از این زیرساخت‌ها برخوردار هستند.

وی افزود: بخشی از زیرساخت‌های فاز پنج نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده در حال انجام است.

مدیرعامل پیام همچنین از توسعه حدود ۴۵ هکتاری مجموعه در سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام یکی از بزرگ‌ترین فازهای توسعه‌ای پیام از زمان تشکیل این مجموعه محسوب می‌شود.

تکمیل مسیر دسترسی به پیام

حسنلو با اشاره به اهمیت مسیرهای دسترسی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: مسیر دسترسی از انتهای آزادراه یادگار امام(ره) به پیام طی یک سال گذشته حدود ۲.۵ کیلومتر پیشرفت داشته و حدود سه کیلومتر دیگر تا اتصال کامل این مسیر به پیام باقی مانده است.

وی افزود: میزان ترانزیت کالا در پیام وابستگی بالایی به شبکه دسترسی دارد و تکمیل این مسیر می‌تواند ورود و خروج کالا و سرمایه‌گذاران را تسهیل کند.

حسنلو همچنین از اجرای بلوار ۹۰ متری به عنوان ورودی منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد و گفت: جداسازی مسیرهای دسترسی فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان فاوا

مدیرعامل پیام با اشاره به وضعیت شرکت‌های مستقر در منطقه گفت: در زمان آغاز فعالیت مدیریت جدید، تعدادی از شرکت‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ تا ۹۰ درصد به دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌برداری نداشتند.

وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته ۵۰ شرکت وارد چرخه فعالیت شدند و تکمیل روند استقرار سایر شرکت‌ها نیز در سال جاری دنبال می‌شود.

حسنلو تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه پیام دارای اولویت هستند و حمایت از این شرکت‌ها در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آنها دنبال می‌شود.

توقف دریافت اجاره‌بها برای دوره محدودیت فعالیت شرکت‌ها

حسنلو در پاسخ به پرسشی درباره شرکت‌هایی که به دلیل الزامات امنیتی و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و رمضان امکان فعالیت نداشتند، گفت: برای دوره‌ای که این شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تحمیلی امکان بهره‌برداری نداشته‌اند، اجاره‌بها دریافت نخواهد شد.

وی افزود: در مواردی که وجهی به اشتباه دریافت شده باشد، پس از بررسی، مبالغ مربوطه مسترد یا در حساب بستانکاری شرکت منظور خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل همزمان زیرساخت‌های فرودگاهی، گمرکی و حمل‌ونقل گفت: پروژه‌های در دست اجرا در پیام به صورت مکمل تعریف شده‌اند تا با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه این مجموعه بیش از گذشته فعال شود.