به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلام حسین، از رهبران سازمان بدر عراق نسبت به تحویل سلاح مقاومت در شرایط تداوم حضور اشغالگران هشدار داد و واگذاری این سلاح‌ها را اقدامی بسیار خطرناک و پرریسک دانست.

وی افزود: مسأله حضور گروه‌های مقاومت و سلاح آنها، تصمیمی ملی و حاکمیتی است و تصمیمی نیست که از خارج و از سوی ترامپ و دیگران دیکته شود؛ زیرا باید اشغالگر از عراق خارج و حضور آن در خاک عراق پایان یابد.

او گفت: تداوم حضور اشغالگران و خطری که ممکن است کشور با آن مواجه شود، تأکید می‌کند که تحویل سلاح مقاومت اقدامی بسیار خطرناک است، به‌ویژه در برابر کشوری مانند آمریکا که پیمان‌ها و تعهدات را نقض می‌کند همانطور که این کشور همین بازی را در افغانستان و سوریه انجام داد. این کشور تا همین اواخر دشمن الجولانی بود، اما امروز او را یکی از دوستان و متحدان خود می‌داند.

سلام حسین تاکید کرد: ملت عراق و گروه‌های مقاومت، پیش از موافقت با مسأله تحویل سلاح، همه تجربه‌ها و تصاویر را در برابر خود قرار می‌دهند؛ از این رو دولت و کمیته مسئول بررسی موضوع سلاح مقاومت باید درباره آن فکر کرده و در موضع خود بازنگری کنند و از آمریکا بخواهند از عراق خارج شود و همچنین به حضور نظامی ترکیه پایان دهند؛ سپس خواستار تحویل سلاح مقاومت شوند.