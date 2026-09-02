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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

جدیدترین موضع‌گیری سازمان بدر عراق درباره تحویل سلاح

جدیدترین موضع‌گیری سازمان بدر عراق درباره تحویل سلاح

یکی از رهبران سازمان بدر عراق به موضع‌گیری درباره موضوع تحویل سلاح مقاومت پرداخت و هشدار داد: واگذاری سلاح در سایه تداوم حضور اشغالگران خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلام حسین، از رهبران سازمان بدر عراق نسبت به تحویل سلاح مقاومت در شرایط تداوم حضور اشغالگران هشدار داد و واگذاری این سلاح‌ها را اقدامی بسیار خطرناک و پرریسک دانست.

وی افزود: مسأله حضور گروه‌های مقاومت و سلاح آنها، تصمیمی ملی و حاکمیتی است و تصمیمی نیست که از خارج و از سوی ترامپ و دیگران دیکته شود؛ زیرا باید اشغالگر از عراق خارج و حضور آن در خاک عراق پایان یابد.

او گفت: تداوم حضور اشغالگران و خطری که ممکن است کشور با آن مواجه شود، تأکید می‌کند که تحویل سلاح مقاومت اقدامی بسیار خطرناک است، به‌ویژه در برابر کشوری مانند آمریکا که پیمان‌ها و تعهدات را نقض می‌کند همانطور که این کشور همین بازی را در افغانستان و سوریه انجام داد. این کشور تا همین اواخر دشمن الجولانی بود، اما امروز او را یکی از دوستان و متحدان خود می‌داند.

سلام حسین تاکید کرد: ملت عراق و گروه‌های مقاومت، پیش از موافقت با مسأله تحویل سلاح، همه تجربه‌ها و تصاویر را در برابر خود قرار می‌دهند؛ از این رو دولت و کمیته مسئول بررسی موضوع سلاح مقاومت باید درباره آن فکر کرده و در موضع خود بازنگری کنند و از آمریکا بخواهند از عراق خارج شود و همچنین به حضور نظامی ترکیه پایان دهند؛ سپس خواستار تحویل سلاح مقاومت شوند.

کد مطلب 6935881

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