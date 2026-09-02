صالحی: صادرات محصولات چاپی در سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز ملی صنعت چاپ با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ عباس زارع، مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهالی صنعت چاپ چهارشنبه ۱۱ شهریور در تالار وحدت برگزار شد.

راه‌اندازی رشته چاپ در هنرستان‌های پنج استان کشور

عباس زارع، مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش رشته چاپ در هنرستان‌ها گفت: نگاه ما این بود که در مقطع هنرستان، فعالیت مناسبی در حوزه چاپ نداشتیم و به همین دلیل، با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای توسعه آموزش این حوزه اقدام کردیم.

زارع، افزود: برای نخستین‌بار در پنج استان کشور، در هنرستان‌های هنرهای زیبا رشته چاپ در سه سرفصل «چاپ و بسته‌بندی»، «چاپ تبلیغات» و «چاپ و نشر» راه‌اندازی شد. این اتفاق در استان‌های تهران، قم، اصفهان، مشهد و تبریز و با همراهی اتحادیه‌های موضوعی این حوزه رقم خورد.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت چاپ نیز گفت: بیش از ۲۰ دوره آموزشی به‌صورت برخط برای چاپخانه‌های سراسر کشور برگزار کردیم که موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، مالیات، تأمین اجتماعی و دیگر مسائل مبتلابه فعالان این حوزه را دربر می‌گرفت.

او، با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان صنعت چاپ در سطح دولت گفت: مطالبات شما عزیزان به‌صورت مکتوب به وزیر محترم منعکس و ابلاغ شده است. این مطالبات، دغدغه‌های فعالان بخش‌های مختلف صنعت چاپ، از جمله مواد اولیه، ماشین‌آلات، واردات و صادرات را شامل می‌شود.

زارع، افزود: در پی این موضوع، کارگروه مشترکی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که ان‌شاءالله در این کارگروه، با همراهی تشکل‌های صنفی و تخصصی، مشکلات فعالان صنعت چاپ را به‌صورت کامل و مستمر پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اقدامات انجام‌شده برای توسعه صادرات محصولات چاپی نیز گفت: بخشی از افزایش صادرات، حاصل تفاهم‌نامه‌ای بود که با سازمان توسعه تجارت ایران به امضا رساندیم. در چارچوب این تفاهم‌نامه، برای رفع موانع موجود در مسیر صادرات اقدام شد و این تفاهم‌نامه کمک قابل توجهی به توسعه صادرات در این حوزه کرد.

صنعت چاپ با وجود آسیب‌ها از حمایت تولید ملی فاصله نگرفت

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به نقش صنعت چاپ در اقتصاد کشور گفت: صنعت چاپ در شرایط اقتصادی ایران، نقش قابل توجهی در ارتقای تولید ملی داشته است. همان‌طور که در گزارش‌ها شنیدید و مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ نیز اشاره کردند، در سال گذشته ۶۰ درصد محصولات چاپی کاهش یافت و ۵۵ درصد صادرات محصولات چاپی افزایش پیدا کرد و این نتیجه زحمات عزیزان ما در عرصه صنعت چاپ است که تلاش کردند به کمک تولید ملی برآیند.

صالحی، با اشاره به پیشینه صنعت چاپ در ایران بیان کرد: دومین تشکر من از سهمی است که صنعت چاپ در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم رمضان داشت. صنعت چاپ به گونه‌ای، شاید تاریخش با مقاومت ملت ایران پیوند خورده است. از زمانی که صنعت چاپ به‌صورت رسمی‌تر و پیوسته‌تر وارد ایران شد، یعنی در دوره ولایتعهدی عباس‌میرزا در تبریز، نخستین کتاب و رساله‌ای که چاپ شد، رساله جهادیه بود که قائم‌مقام فراهانی بزرگ آن را آماده و چاپ کرد. به‌گونه‌ای می‌توان گفت صنعت چاپ در ایران با رساله جهادیه آغاز شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به عملکرد صنعت چاپ در جریان جنگ‌های اخیر گفت: در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، صنعت چاپ نشان داد که با تمام وجود پای کار ایران است که بخشی از آن را در همین محفل امروز مشاهده کردیم. عزیزانی که صنایع و واحدهای صنفی‌شان ضربه خورد و صدمه دیدند، اما از پای کار فاصله نگرفتند. فعالان صنعت چاپ به کمک یکدیگر آمدند تا تولید ملی ایران نخوابد و نقش خودشان را در ۴۰ روز سنگین آتش و از آن روز تا به امروز، که نه آتش‌بس بلکه توقف آتش و گاه‌وبیگاه همراه با آتش است، ادامه بدهند.

او، با اشاره به وضعیت واردات و صادرات در صنعت چاپ گفت: جریان واردات تقلیل یافته و صادرات افزایش پیدا می‌کند. این، یک همکاری و هم‌افزایی بخش دولتی و حوزه صنعت چاپ است که برای اقتصاد صنعت چاپ فرصت‌سازی می‌کند و البته فاصله زیادی بین آنچه هست و آنچه باید باشد، وجود دارد.

صالحی، افزود: در نامه‌ای که به وزیر صنعت نوشته شد و کارگروهی که ان‌شاءالله از هفته آینده شکل می‌گیرد، با هم‌فکری تشکل‌های صنعت چاپ، نُه مسئله اصلی دیده شد؛ از تأمین ارز، حوزه تسهیلات، حوزه واردات و صادرات و حوزه‌هایی از این قبیل که در دستور کار این کارگروه مشترک قرار گرفته است و بخشی از آن، همین حوزه خسارت و آسیب‌های دوره جنگ تحمیلی اخیر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: البته شرایط کشور را دوستان می‌دانند؛ هزاران واحد صنعتی و صنفی آسیب دیده‌اند، هزاران واحد مسکونی تخریب شده و بخش‌های نظامی و انتظامی و غیره نیز آسیب‌هایی دیده‌اند، اما در عین حال، حتماً این تلاش جدی از ناحیه همکاران ما و دوستان ما در وزارت صنعت انجام خواهد شد و قرار هم بود این مشکل کاهش پیدا کند و حداقل به شکل تسهیلاتی، کمک‌کننده فضای عزیزان خوب ما در فضای صنعت چاپ باشد.