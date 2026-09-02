بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه امروز چهارشنبه در محور قم به اراک، حدود ۷ کیلومتری شهر جدید امیرکبیر، بررسی‌های اولیه نشان داد این حادثه بر اثر برخورد ۵ دستگاه خودرو رخ داده است.

وی با اشاره به وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور اراک به قم، افزود: در این حادثه، ۱۷ نفر مصدوم شدند که پس از حضور تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در محل، اقدامات تخصصی فوریت پزشکی برای آنان انجام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۶ مصدوم( سه زن و ۲ مرد) پس از دریافت خدمات سرپایی، در محل حادثه مداوا شدند.

ایران نژاد بیان کرد: ۱۱ مصدوم دیگر که شامل ۶ زن و پنج مرد بودند برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.