تولید ۴۰۰ هزار شاخه گل رز در گلخانه نظرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در حاشیه افتتاح پروژههای شهرستان نظرآباد در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای پروژههای مختلف در شهرستان نظرآباد گفت: در هفته دولت امسال ۹۱۱ پروژه در این شهرستان در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
وی افزود: برای هفته دولت امسال حدود چهار هزار و ۱۰۰ پروژه در استان البرز در نظر گرفته شده که ۹۱۱ پروژه آن مربوط به شهرستان نظرآباد است.
وی گفت: از مجموع پروژههای نظرآباد، حدود ۸۰۰ پروژه در حوزه بخش خصوصی قرار دارد که میزان سرمایهگذاری انجامشده در این بخش به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: در حوزه دولتی نیز حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۰۰ پروژه در شهرستان نظرآباد اختصاص یافته است.
بوربور با اشاره به مهمترین پروژههای اقتصادی شهرستان نظرآباد بیان کرد: یکی از پروژههای مهم اقتصادی این شهرستان نیروگاه ۱۰ مگاواتی بود که با حضور استاندار البرز به بهرهبرداری رسید.
وی از افتتاح دو واحد بومگردی، دو واحد تولید دارو و همچنین پروژههایی در حوزه صنایع دستی به عنوان دیگر طرحهای اقتصادی نظرآباد در هفته دولت نام برد.
تولید سالانه ۴۰۰ هزار شاخه گل رز در نظرآباد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در ادامه به افتتاح یک واحد گلخانه تولید گل رز در شهرستان نظرآباد اشاره کرد و گفت: این گلخانه در زمینی به مساحت ۹ هزار مترمربع احداث شده که ۶ هزار مترمربع آن سطح زیرکشت است.
وی افزود: این مجموعه سالانه ظرفیت تولید حدود ۴۰۰ هزار شاخه گل رز را دارد و برای احداث آن حدود ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
بوربور با بیان اینکه توسعه گلخانهها یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان البرز محسوب میشود، گفت: از مجموع ۵۲ هکتار گلخانهای که در سال ۱۴۰۵ در استان البرز به بهرهبرداری میرسد، ۱۴ هکتار مربوط به شهرستان نظرآباد است.
کاهش مصرف انرژی با فناوری هوشمند
وی استفاده از فناوریهای نوین در گلخانه نظرآباد را یکی از نقاط قوت این پروژه دانست و اظهار کرد: در این گلخانه از پردههای ذخیره انرژی استفاده شده که نقش مؤثری در جلوگیری از اتلاف انرژی دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: سیستم این گلخانه به صورت هوشمند طراحی شده و بازچرخانی آب نیز در آن انجام میشود.
وی توضیح داد: آب باران و سایر منابع آبی جمعآوری و پس از ورود به چرخه بازچرخانی، دوباره مورد استفاده قرار میگیرد که این اقدام در مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت منابع مؤثر است.
بوربور با تأکید بر ضرورت توسعه چنین فناوریهایی در واحدهای گلخانهای استان البرز گفت: استفاده از روشهای نوین مدیریت انرژی و آب باید در سایر گلخانههای استان نیز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن افزایش بهرهوری، مصرف منابع نیز مدیریت شود.
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