معاون فرماندار گناوه: ادارات در اجرای رزمایش طرح «حکاک» همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر چهارشنبه در نشست ساخت و ساز غیر مجاز اظهار کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان در اجرای رزمایش طرح «حکاک» که با هدف تشدید پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به زودی برگزار خواهد شد، همکاری و مشارکت کنند.
وی افزود: رزمایش طرح «حکاک» یک عملیات جامع نظارتی و پیشگیرانه برای حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است که با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: پیشگیری، شناسایی بهموقع تخلفات و برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه بر ضرورت نظارت دقیق دستگاههای اجرایی بر مجوزهای صادرشده برای اجرای پروژهها تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید پس از صدور مجوز نیز بر نحوه اجرای پروژهها نظارت داشته باشند و در صورتی که پروژهای برخلاف مفاد مجوز صادرشده اجرا میشود، موضوع را بهصورت جدی پیگیری کنند.
وی افزود: در مواردی که تخلف محرز و ادامه فعالیت غیرمجاز باشد، دستگاههای خدماترسان باید برابر ضوابط قانونی نسبت به قطع انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند تا از تداوم ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.
خلیفه لیراوی خواستار ضرورت ساماندهی فعالیت بنگاههای املاک شد و اظهار کرد: اتاق اصناف باید نسبت به شناسایی بنگاههای املاک فاقد مجوز اقدام و در چارچوب قانون با فعالیتهای غیرمجاز برخورد کند.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری پروندههای حقوقی مرتبط با اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: ادارات مرتبط باید پروندههای حقوقی را با جدیت دنبال کرده و اجازه ندهند پروندهها به دلیل طولانی شدن فرآیند پیگیری، بلااقدام باقی بمانند.
لزوم شناسایی و ساماندهی مسیرها و موانع موجود در رودخانههای شهرستان
معاون فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی و ساماندهی مسیرها و موانع موجود در رودخانههای شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال بارشهای فراتر از نرمال در پاییز ، باید پیش از آغاز بارندگیها نسبت به رفع موانع، بازگشایی و تسهیل مسیر رودخانهها و آبراههها اقدام شود.
وی افزود: دستگاههای متولی باید با شناسایی نقاط حادثهخیز و رفع موانع موجود، آمادگی لازم را برای مدیریت روانآبها و جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی ناشی از بارندگیها داشته باشند.
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