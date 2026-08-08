اجرای طرح حکاک برای صیانت از اراضی کشاورزی سرعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین احدی عالی اظهار کرد: طرح حکاک با هدف شناسایی تخلفات و تغییرات کاربری غیرمجاز، صدور اخطاریه‌های قانونی و جلوگیری از ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا می‌شود.

وی افزود: در صورتی که متخلف نسبت به اخطاریه قانونی بی‌توجهی کند، فرآیند توقف عملیات ساخت‌وسازهای غیرمجاز از طریق مجاری قانونی انجام خواهد شد و متخلف نیز موظف است نسبت به اعاده اراضی تخریب‌شده به وضع اولیه اقدام کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رویکردهای اصلی طرح حکاک تصریح کرد: نظارت و برخورد با عوامل مؤثر در تغییر کاربری و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز، یکی از اهداف اصلی این طرح است و در کنار اقدامات نظارتی و قانونی، آموزش و آگاه‌سازی عمومی درباره ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز دنبال می‌شود.

احدی عالی خاطرنشان کرد: این طرح با بسیج تمامی نیروهای یگان حفاظت و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجرا می‌شود و عزم جدی برای صیانت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به چهار هدف کلیدی طرح حکاک گفت: اجرای عملیات در شهرستان‌های بحرانی، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، رسیدگی به احکام قضایی جاری و معوق و برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف که در تغییر کاربری‌های غیرمجاز نقش دارند، از مهم‌ترین محورهای این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان اظهار کرد: اجرای طرح حکاک در راستای وظایف ذاتی و حاکمیتی جهاد کشاورزی برای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲۰ مردادماه سال جاری در شهرستان سرعین انجام خواهد شد.