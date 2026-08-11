آزادسازی ۶۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ۶۶ هزار مترمربع از اراضی واقع در مسیر جاده روبه‌روی بیمارستان ولیان شهرستان الیگودرز، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی شد.

این عملیات با حضور نماینده دادستان، نیروهای یگان حفاظت امور اراضی استان، عوامل انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام گرفت و در جریان آن، مستحدثات و اقدامات غیرقانونی ایجادشده در محدوده مورد نظر رفع و اراضی به کاربری اصلی خود بازگردانده شد.

صیانت از اراضی کشاورزی؛ اولویت یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تعرض به بستر تولید، از مهم‌ترین مأموریت‌های این یگان است.

وی افزود: اجرای این عملیات با هدف جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حفظ ظرفیت تولید کشاورزی و بازگرداندن اراضی به کاربری اصلی انجام شده است.

اجرای رویکرد پیشگیرانه در طرح «حکاک»

بوستان‌افروز با اشاره به اهداف طرح عملیاتی «حکاک» گفت: این طرح صرفاً رویکرد برخوردی ندارد، بلکه بر پیشگیری، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و نظارت مستمر بر محدوده‌های مستعد تغییر کاربری متمرکز است.

وی ادامه داد: با شناسایی نقاط حساس و پایش مستمر مسیرهای توسعه‌ای، تلاش می‌شود پیش از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و وارد شدن خسارت به اراضی کشاورزی، اقدامات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری انجام شود.

برخورد بدون تبعیض با تغییر کاربری‌های غیرمجاز

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و عوامل اجرایی شهرستان الیگودرز تصریح کرد: اجرای طرح‌هایی مانند «حکاک» نقش مؤثری در پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از سرمایه‌های ملی دارد و اجرای این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

بوستان‌افروز تأکید کرد: برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز بدون استثنا و تبعیض انجام می‌شود و متخلفان باید بدانند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی تنها به معنای تخریب یک قطعه زمین نیست، بلکه می‌تواند امنیت غذایی کشور و منافع نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، نظارت خود را بر اراضی کشاورزی در سراسر لرستان، از مناطق روستایی تا محدوده شهرها، افزایش داده و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد خواهد کرد.