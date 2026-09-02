به گزارش خبرنگار مهر محمدامین باقری عصر چهارشنبه در جمع تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی در دهکده سلامت و توانبخشی خانهمیران اراک اظهار کرد: فعالیت اعضای سازمانهای مردمنهاد بر پایه روحیه داوطلبی شکل گرفته و این افراد بدون چشمداشت، بخشی از زمان، توانمندی و در برخی موارد منابع مالی خود را برای حل مسائل جامعه اختصاص میدهند بنابراین حمایت و تقویت این ظرفیت اجتماعی ضروری است.
وی با اشاره به نقش تشکلهای مردمنهاد در مقاطع حساس افزود: این مجموعهها در کنار انجام وظایف و برنامههای تخصصی خود، هر زمان که جامعه با شرایط ویژهای روبهرو شده، در کنار مردم و مسئولان حضور پیدا کردهاند و از توان و امکانات خود برای کمک به جامعه استفاده کردهاند.
باقری با اشاره به برگزاری مانور بحران کوکبیه شازند گفت: در این مانور، گروه بحران تشکلها از جمله مجموعههای فعال بود و توانست در اجرای برنامه و مدیریت شرایط بحرانی نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ نیز سازمانهای مردمنهاد استان مرکزی با اجرای برنامههای متنوع و اثرگذار، حضوری جدی در میدان داشتند و در بخشهای مختلف، امکانات و ظرفیتهای خود را برای حمایت از مردم و کمک به مدیریت شرایط به کار گرفتند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ضمن قدردانی از تلاشهای داوطلبانه فعالان اجتماعی تصریح کرد: تلاش افرادی که در شرایط دشوار، صادقانه و مسئولانه در کنار مردم حضور داشتند، شایسته تقدیر است و باید از این سرمایه اجتماعی به شکل مطلوب استفاده شود.
باقری هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زمینه برای گفتوگوی مستقیم میان تشکلهای مردمنهاد و مدیریت ارشد استان عنوان کرد و گفت: در این نشست، مسائل، چالشها، دغدغهها و پیشنهادهای تشکلها در حضور استاندار، معاونان و اعضای شورای اجتماعی استان مطرح میشود تا مسیر بهرهگیری بیشتر از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در حل مسائل و پیشبرد امور جامعه فراهم شود.
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