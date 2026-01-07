به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان مرکزی اظهار کرد: بازگشایی مجدد خانه مطبوعات از مهم‌ترین مطالبات جامعه رسانه‌ای این استان است.

وی افزود: این نهاد از مزایای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوردار می‌شود، در حالی که انجمن صنفی به‌عنوان تشکل مردم‌نهاد جایگاه متفاوتی دارد.

قمری تصریح کرد: اعضای شورا باید با اتکا به خرد جمعی و مشورت گسترده به جمع‌بندی نهایی برسند تا در جلسه آینده تصمیم قطعی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: برخورداری رسانه‌ها از آدرس و محل فعالیت مشخص، ضروری است و اعمال ضوابط لازم نباید مانع فعالیت قانونی آن‌ها شود.

قمری تاکید کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امری مهم است و رسانه‌ها باید نخبگان واجد شرایط را به حضور در این انتخابات ترغیب کنند.

حذف ارز ترجیحی اقدامی جهادی برای مقابله با رانت و حمایت مستقیم از مردم بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم اقدامی جهادی برای مقابله با رانت بود.

وی افزود: اصلاح جزئی قیمت بنزین نیز با کاهش ۶ تا ۸ درصدی مصرف، زمینه هدایت منابع به بخش‌های اولویت دار مانند دارو و گندم را فراهم کرد.

قمری تصریح کرد: اطلاع‌رسانی باید با مشورت کارشناسان و متخصصان رسانه انجام شود تا اقدامات دولت به درستی در اختیار مردم قرار گیرد.